Smart Wealth Asset Management spannt mit Compass Invest zusammen

Zürich – Die Smart Wealth Asset Management AG, der auf KI-gestützte Anlagestrategien spezialisierte Schweizer Vermögensverwalter, geht eine Vertriebspartnerschaft mit Compass Invest ein, einer der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften in Bulgarien und Südosteuropa. Damit erhalten institutionelle Investoren in Bulgarien breiteren Zugang zu den eigenentwickelten KI-gestützten Anlagestrategien von Smart Wealth.

Mit der Partnerschaft baut Smart Wealth das internationale Vertriebsnetz weiter aus. Das Unternehmen will ausgereifte KI-gestützte Anlagestrategien, die über Jahre hohe annualisierte Renditen erzielt haben, einem breiteren Kreis institutioneller Investoren zugänglich machen. Zugleich fasst Smart Wealth in Südosteuropa strategisch Fuss. Das könnte die Verbreitung systematischer, algorithmischer Anlageansätze in Bulgarien und auf dem gesamten Balkan beschleunigen.

Compass Invest wurde 2006 in Sofia gegründet und ist eine lizenzierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit über 300 institutionellen und privaten Kundinnen und Kunden. Das Unternehmen ist seit zwei Jahrzehnten auf dem bulgarischen Anlagemarkt tätig und bietet institutionellen Investoren, Unternehmen und der Privatkundschaft diskretionäre Vermögensverwaltung und Anlagelösungen an.

Compass Invest bringt seine etablierten Beziehungen zu institutionellen Investoren und seine Kenntnis des lokalen Markts ein, um die KI-gestützten Anlagestrategien von Smart Wealth bulgarischen Pensionsfonds, Banken, Vermögensverwaltern und weiteren professionellen Investoren näherzubringen. Die Zusammenarbeit soll den Zugang zu fortschrittlichen quantitativen Anlageverfahren in einer Region verbreitern, in der institutionelle Investoren zunehmend nach innovativen Ansätzen für Portfolioaufbau, Diversifikation und Risikomanagement suchen.

Die firmeneigene KI-Technologie von Smart Wealth hat der in Bulgarien geborene Gründer und CEO Dr. Miró Mitev über mehr als 25 Jahre entwickelt und verfeinert. Die systematischen Machine-Learning-Modelle analysieren die Finanzmärkte und steuern die Kapitalallokation dynamisch, ohne dass Menschen in einzelne Anlageentscheide eingreifen. Die Technologie beruht auf jahrzehntelanger quantitativer Forschung und Markterfahrung. Sie ist darauf ausgelegt, über wechselnde Marktphasen hinweg beständige risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Für Dr. Mitev ist die Partnerschaft auch persönlich ein Meilenstein. Er bringt die Anlagetechnologie, an der er seit über zwei Jahrzehnten arbeitet, in sein Geburtsland, während Smart Wealth die internationale Präsenz weiter ausbaut.

Dr. Miró Mitev, Gründer und CEO der Smart Wealth Asset Management AG, sagt: «Die Schweiz und Österreich sind seit langem mein Zuhause, geboren bin ich aber in Bulgarien. Deshalb bedeutet es mir besonders viel, die Technologie von Smart Wealth nach Bulgarien zu bringen. Durch unsere Partnerschaft mit Compass Invest verbinden wir unsere Expertise im systematischen, KI-gestützten Investieren mit fundierter Kenntnis des lokalen Markts und etablierten Beziehungen zu institutionellen Investoren. So können wir die Zusammenarbeit mit bulgarischen Institutionen vertiefen und den Zugang zu ausgereiften KI-gestützten Anlagestrategien in der ganzen Region erweitern.»

Dragomir Velikov, Chief Investment Officer von Compass Invest, ergänzt: «Die Partnerschaft mit Smart Wealth eröffnet dem bulgarischen Markt für institutionelle Anlagen neue Möglichkeiten. Wir freuen uns, unsere lokale Expertise und unser Beziehungsnetz mit der internationalen Erfahrung und dem innovativen Ansatz von Smart Wealth zu verbinden. Damit erleichtern wir den Zugang zu KI-gestützten Anlagestrategien und tragen zur Weiterentwicklung des Markts bei.» (Smart Wealth Asset Management/mc/ps)

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