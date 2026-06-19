SmartHelio erhält strategische Investition von quantumEDGE Ventures zur Förderung autonomer Energiebetriebsabläufe

SmartHelio gab eine strategische Investition von quantumEDGE Ventures bekannt, einer Deep-Tech-Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Innovationen in den Bereichen Klima und Infrastruktur konzentriert. Die Partnerschaft unterstützt die Mission von SmartHelio, die KI-Infrastruktur für die nächste Generation von Energiesystemen aufzubauen, und wird die Expansion des Unternehmens auf den globalen Energiemärkten beschleunigen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) liegt.

Erneuerbare Energien sind nicht mehr allein durch die Erzeugungskapazität begrenzt. Da Solarenergie, Batteriespeicher, Elektrofahrzeuge und dezentrale Energiequellen weltweit an Bedeutung gewinnen, wird die Komplexität des Betriebs zu einer der nächsten grossen Herausforderungen der Branche. Energieversorger stehen zunehmend vor der Aufgabe, riesige Datenmengen, wachsende Anlagenportfolios, Arbeitskräftemangel, Netzengpässe und immer stärker vernetzte Energiesysteme zu bewältigen.

„Das Energiesystem wird immer komplexer. Solarenergie, Batterien, Elektrofahrzeuge, Mikronetze und flexible Lasten interagieren zunehmend in Echtzeit miteinander. Menschliche Bediener allein sind nicht in der Lage, diese Komplexität in grossem Massstab zu bewältigen. Wir sind davon überzeugt, dass KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Bestandteil des zukünftigen Energiebetriebs werden und Energieunternehmen dabei helfen werden, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, während die Kontrolle fest in menschlichen Händen bleibt. Diese Partnerschaft unterstützt unser Ziel, die Einführung sicherer und kontrollierter KI-Lösungen im gesamten globalen Energiesektor zu beschleunigen.“ Govinda Upadhyay, Gründer und Geschäftsführer von SmartHelio

SmartHelio begegnet dieser Herausforderung mit dem sogenannten Autonomous Energy Operations – einem neuen Ansatz, bei dem KI-Agenten aktiv an der Überwachung, Diagnose, Priorisierung und operativen Umsetzung in gesamten Portfolios erneuerbarer Energien mitwirken.

Anfang dieses Jahres hat SmartHelio GAIA auf den Markt gebracht, einen KI-Agenten, der speziell für den Betrieb von Energieinfrastrukturen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Überwachungsplattformen analysiert GAIA kontinuierlich Betriebsdaten, identifiziert Leistungsprobleme, priorisiert Massnahmen anhand ihrer Auswirkungen auf das Geschäft und unterstützt betriebliche Arbeitsabläufe bei Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien.

GAIA wird bereits weltweit bei Kunden eingesetzt und unterstützt Energieunternehmen dabei, bis zu 90 % ihrer täglichen Überwachungs- und Berichterstattungsaufgaben zu automatisieren und gleichzeitig die Anlagenleistung sowie die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Plattform fungiert als intelligente Betriebsebene, die es den Teams ermöglicht, sich auf wertschöpfendere Entscheidungen zu konzentrieren und gleichzeitig den Aufwand für sich wiederholende operative Aufgaben zu reduzieren.

Im Gegensatz zu generischen KI-Copiloten vereint SmartHelio physikalisch fundierte Intelligenz, Fachwissen im Energiebereich, Erklärbarkeit, Governance und menschliche Aufsicht – speziell entwickelt für Umgebungen mit kritischer Infrastruktur. Dies ermöglicht es Unternehmen, KI einzuführen und gleichzeitig Transparenz, Kontrolle und Vertrauen in den Betrieb zu gewährleisten.

Digitale Intelligenz wird zu einem entscheidenden Faktor

Die Investition spiegelt die zunehmende Erkenntnis wider, dass künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle beim Management moderner Energieinfrastrukturen spielen wird. SmartHelio und quantumEDGE Ventures teilen die Ansicht, dass digitale Intelligenz zu einem entscheidenden Faktor für widerstandsfähigere, effizientere und skalierbarere Energiesysteme werden wird, während sich die globale Energiewende beschleunigt.

Die Vision von SmartHelio geht über Predictive Analytics und Überwachung hinaus. Das Unternehmen entwickelt KI-Systeme, die Anlagenbesitzer und -betreiber während des gesamten Betriebslebenszyklus unterstützen – von der Leistungsoptimierung und dem Fehlermanagement bis hin zur Koordinierung der Instandhaltung und der Entscheidungsunterstützung auf Portfolioebene.

Heute betreut SmartHelio weltweit Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 8 GW und arbeitet mit Energieversorgern, unabhängigen Stromerzeugern, Energiedienstleistern und gewerblichen Energieverbrauchern in Europa, Nordamerika, Asien, Afrika und dem Nahen Osten zusammen. Zu den Kunden und Partnern zählen Shell, Dominion Energy, ENEOS, NTT, Tata Power, Mitsui Fudosan, Verbund und Schneider Electric. (SmartHelio/mc/hfu)