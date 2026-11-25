Zürich – Die Finanzmärkte blicken auf rund vier Jahre steigender Aktienkurse zurück. Auch 2027 bleiben die strukturellen Wachstumstreiber intakt, doch das Marktumfeld wird anspruchsvoller.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht die künstliche Intelligenz, die das Wirtschaftswachstum und die Finanzmärkte in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt hat. Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, ob KI technisch funktioniert, sondern ob sich die enormen Investitionen tatsächlich in Produktivitätsgewinnen, wirtschaftlichem Wachstum und Unternehmensgewinnen niederschlagen.

Höhere Zinsen, geopolitische Spannungen und der zunehmende Wettbewerb um Kapital verschärfen das Umfeld zusätzlich. Für 2027 erwarten wir deshalb eine erhöhte Volatilität und zwischenzeitliche Rücksetzer.

Gereifter Optimismus verbindet für uns drei Leitgedanken:

Optimismus, weil die strukturellen Wachstumstreiber intakt bleiben.

Reife, weil sich hohe Erwartungen zunehmend in wirtschaftlichen Ergebnissen bestätigen müssen.

Disziplin, weil Fortschritt selten linear verläuft.

Unserer Einschätzung nach spricht das Umfeld weiterhin dafür, investiert zu bleiben. Gleichzeitig gilt es, die Renditeerwartungen nach mehreren starken Börsenjahren realistisch anzusetzen, Rücksetzer für gezielte Portfolioanpassungen zu nutzen und die Portfoliodiversifikation kritisch zu hinterfragen. (smzh/mc/ps)

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