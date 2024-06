SNB setzt Projekt für digitales Zentralbankgeld für zwei Jahre fort

Zürich – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will ihr Pilotprojekt mit digitalem Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currency CBDC) für mindestens zwei Jahre fortsetzen. Die SNB sei zuversichtlich, dass schrittweise weitere Finanzinstitute teilnehmen würden, sagte SNB-Direktor Antoine Martin am Donnerstag im Rahmen der geldpolitischen Lagebeurteilung.

«Das Projekt Helvetia III ist bisher sehr erfolgreich verlaufen», sagte Martin vor den Medien. Mit der Teilnahme weiterer Institute könne digitales Zentralbankgeld für eine breitere Palette von Finanzgeschäften zur Verfügung gestellt werden. Die Finanzinstitute würden zu gegebener Zeit über die Möglichkeiten zur Teilnahme informiert.

Erste geldpolitische Operation auf DLT-Basis

Die SNB stellt im Rahmen des Projekts Helvetia III seit Dezember 2023 digitales Zentralbankgeld für Finanzinstitute zur Verfügung. Sie emittiert dieses auf der SIX Digital Exchange (SDX), die auf der Blockchain- respektive Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basiert. Damit können Transaktionen mit Token-basierten Anleihen in Schweizer Franken direkt auf der SDX in Zentralbankgeld abgewickelt werden, wie Martin ausführte.

Am laufenden Pilotbetrieb von Projekt Helvetia III nehmen derzeit insgesamt sechs Banken teil (BCV, BKB, Commerzbank, Hypothekarbank Lenzburg, UBS und ZKB). Diese haben bisher sechs Emissionen von digitalen Anleihen mit Transaktionen von rund 750 Millionen Franken abgewickelt. Anfang Juni habe die SNB gar als erste Zentralbank eine geldpolitische Operation auf DLT-Basis durchgeführt: Sie gab auf der SDX digitale SNB Bills aus.

Digitale Transformation

Mit der Fortsetzung des Pilotbetriebs von Projekt Helvetia unterstütze die SNB den Privatsektor in dessen Innovationsbestrebungen, betonte Martin vor den Medien. «Der Erfolg wird wesentlich davon abhängen, ob sich neue Finanzmarkteilnehmer anschliessen, ob das Transaktionsvolumen zunimmt und ob zusätzliche Finanzmarktgeschäfte auf dieser Plattform abgewickelt werden.»

Die Fortsetzung des Helvetia-Pilotprojekts stelle einen wichtigen Meilenstein dar und ebne den Weg für eine breitere Akzeptanz des Token-Ökosystem, schrieb die SDX am Donnerstag in einer separaten Medienmitteilung: «Dies ist ein wichtiger Schritt in der digitalen Transformation der Finanzbranche.»

Mit dem Pilotbetrieb gehe die SNB keine Verpflichtung ein, Wholesale CBDC oder digitale SNB Bills dauerhaft einzuführen, betonte der SNB-Direktor am Donnerstag allerdings gleichzeitig. (awp/mc/ps)