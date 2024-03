Solaris schliesst Finanzierungsrunde über 96 Millionen Euro ab

Über Solaris

Solaris ist Europas führende Embedded-Finance-Plattform. Die modulare B2B-Plattform und das skalierbare Lizenzierungsmodell von Solaris ermöglichen es Partnerunternehmen – von großen globalen Nicht-Finanzunternehmen bis hin zu innovativen Fintechs -, einzigartige, kundenorientierte Finanzdienstleistungen anzubieten. Dadurch können Kunden in allen Branchen problemlos finanzielle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Solaris wurde 2015 gegründet und leistete mit einer beispiellosen Kombination aus Technologie und Bankdienstleistungen Pionierarbeit auf dem Banking-as-a-Service-Markt. Heute beschäftigt das Bank- und EMI-lizenzierte Technologieunternehmen mehr als 750 Mitarbeiter an zehn Standorten in Europa und Indien und erwirtschaftet im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von rund 130 Millionen Euro.