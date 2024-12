Spexis werden im März 2025 von der SIX dekotiert

Zürich – Die Aktien des in Nachlassstundung stehenden Biotechunternehmens Spexis dürften nun endgültig von der Börse verschwinden. Die SIX Exchange Regulation (SER) hat die Dekotierung per 20. März 2025 verordnet, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Den Antrag auf eine definitive Dekotierung der bereits vom Handel ausgesetzten Spexis-Aktien stellte die SER beim Regulatory Board der SIX im Oktober. Diesem Antrag sei das Board mittlerweile gefolgt, so die SER.

Seit Anfang August sind die Aktien bereits vom Handel ausgesetzt, da das Unternehmen nicht in der Lage war, fristgerecht einen Geschäftsbericht für das Jahr 2023 einzureichen.

Die Nachlassstundung des Biotechunternehmens wurde mittlerweile um ein halbes Jahr bis Ende Mai 2025 verlängert, wie zuvor über eine Mitteilung im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekannt geworden war. Spexis behielt sich zuletzt vor, gegen einen allfälligen Entscheid der SIX zur Dekotierung ihrer Aktien Berufung einzulegen. (awp/mc/ps)