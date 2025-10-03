Spineart führt Kapitalerhöhung in Höhe von 25 Millionen Franken durch

Zürich – Spineart, ein globaler Medtech-Innovator im Bereich fortschrittlicher Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgie, gab eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 25 Millionen bekannt, die von seinen langjährigen Investoren Gimv und EGS Beteiligungen (EGSB) unterstützt wird. Diese neue Finanzierung wird die nächste Phase des profitablen Wachstums von Spineart vorantreiben. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Innovationspipeline voranzutreiben und seine globale Präsenz zu stärken, um bessere Ergebnisse für Patienten in der Wirbelsäulenchirurgie zu erzielen.

Die profitable Wachstumsstrategie von Spineart basiert auf einem umfassenden Portfolio von Spitzentechnologien, die die Wirbelsäulenchirurgie sicherer, effizienter und effektiver machen sollen. Mit einem starken Fokus auf klinische Ergebnisse expandiert das Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten mit laufenden Zulassungsanträgen bei der US-Zulassungsbehörde FDA für seine zervikale Bandscheibenprothese BAGUERA® C. Strategische Partnerschaften und Investitionen in die digitale Navigation und Robotik verbessern ebenfalls die Innovationsfähigkeit von Spineart und verleihen dem zukünftigen Wachstum eine transformative Dimension.

Spineart beschäftigt derzeit weltweit über 360 Mitarbeiter und wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund 140 Mio. EUR erzielen, was fünf aufeinanderfolgenden Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von +16 % entspricht. Mit einer kürzlich eröffneten modernen Produktionsstätte in Reignier, Frankreich, ist das Unternehmen gut positioniert, um die steigende weltweite Nachfrage nach seinen fortschrittlichen Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgie zu befriedigen.

«Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu profitablem Wachstum von Spineart», sagte Jerome Trividic, CEO von Spineart. «In den vergangenen Jahren haben wir gezielt strategische Investitionen in Produktinnovation, Robotik, regulatorische Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten sowie in die Fertigung getätigt, die nun Früchte tragen. Mit der anhaltenden Unterstützung von Gimv und EGSB sind wir gut positioniert, um weltweit zu skalieren, innovative, differenzierte Technologien anzubieten und unser Engagement für chirurgische Spitzenleistungen und verbesserte Patientenergebnisse zu verstärken.»

«Unser nachhaltiges Engagement bei Spineart spiegelt unseren festen Glauben an die Innovationskraft des Unternehmens im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie und sein internationales Wachstumspotenzial wider», so Bart Diels und Gautier Lefebvre, Managing Partner bzw. Partner Healthcare von Gimv. «Diese Investition passt perfekt zu den Ambitionen unserer Healthcare-Plattform, bahnbrechende Unternehmen zu unterstützen, die die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten, und zeigt, dass wir in der Lage sind, dies auf lange Sicht erfolgreich zu tun. Diese zusätzliche Investition unterstreicht die beschleunigten Wachstumsambitionen von Gimv. Die kumulierte Gesamtinvestition in das Unternehmen macht es zu einer der fünf größten Investitionen von Gimv.»

«Als Investor in Spineart seit 2020 sind wir sehr erfreut über die starke Entwicklung des Unternehmens und werden es auch weiterhin unterstützen», sagten Dominik Sauter, ehemaliger Managing Director und jetziger Senior Advisor, und Christian Pfab, Mitglied des Executive Committee der EGSB. «Unsere zusätzliche Investition unterstreicht unser Engagement für die Förderung des Unternehmertums und die Unterstützung innovativer Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion und ihrem Erfolg.» (Spineart/mc/hfu)

Spineart