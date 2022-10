Splint Invest gewinnt CHF 150’000 um alternative Anlagen für jedermann zugänglich zu machen

Eine alternative Anlage ist eine Finanzanlage, die nicht in eine der herkömmlichen Anlagekategorien wie Aktien, Obligationen oder Bargeld fällt. Splint Invest ist eine Plattform, die es vorselektierten, vertrauenswürdigen Anbietern ermöglicht, ihre Anlagewerte einzelnen Investoren anzubieten. Splint Invest ermöglicht es derzeit, in luxuriöse und seltene Güter wie Wein, Whiskey, Autos und Uhren zu investieren, die im Laufe der Zeit stabile, hohe Renditen bieten und wenig bis gar nicht mit herkömmlichen Anlagen korrelieren.

Splint Invest hat eine Technologie entwickelt, die einen verteilten Ledger und intelligente Verträge kombiniert, um das Eigentum an realen Vermögenswerten mühelos zu tokenisieren. In der Splint Invest- App haben Einzelanleger die Möglichkeit, digitale Anteile – Splints – an alternativen Anlagen zu kaufen. Auf dem Sekundärmarkt des Startups können Einzelanleger auch mit Splints handeln, wodurch das Problem der Illiquidität gelöst wird.

In 2 Minuten mit 50 EUR invesieren

Privatanleger haben derzeit aufgrund von drei Hauptproblemen keinen Zugang zu alternativen Anlagen: Kein Zugang zum Vermögenswert (keine Verbindungen, keine verfügbaren Verkäufer); Mangel an Wissen, Erfahrung und Lagermöglichkeiten; der Vermögenswert ist zu kostspielig und der Markt illiquide. Diese Probleme schaffen Ungleichheit und bringen den einzelnen Anleger in eine Lage, in der er ein höheres Risiko im Hinblick auf die Altersvorsorge und die finanzielle Sicherheit eingeht. Splint Invest löst alle diese Probleme. Mit der Splint Invest-App kann jeder innerhalb von 2 Minuten und mit nur 50 EUR mit dem Investieren beginnen. Die Plattform wird demnächst um Angebote in den Bereichen Immobilien, Landwirtschaft, Private Equity und Kunstsammlungen erweitert.

Das Startup wird die Unterstützung von Venture Kick in Höhe von 150.000 CHF nutzen, um sein Wachstum fortzusetzen und weitere Einzelinvestoren an Bord zu holen. Darüber hinaus wird Splint Invest die Mittel nutzen, um die App zu aktualisieren und Investitionen in verschiedenen Währungen wie CHF und USD zu ermöglichen.

Das Produkt von Splint Invest besteht aus zwei Hauptkomponenten: Das Backend der App, das Smart Contracts und einen Distributed Ledger kombiniert, um den Marktplatz zu organisieren, und ein einzigartiges Frontend, welches es einzelnen Anlegern ermöglicht, einfach durch alle Investitionsmöglichkeiten zu navigieren.

Erfahrenes Gründerteam

Das Team von Splint Invest besteht aus Aurelio Perucca (CEO), Alexander Bernauer (CTO), Mario von Bergen (CIO) und Ashley Puckett (CMO). Das Team hat mehrere Jahre Erfahrung mit digitalen Trends, Scale-ups, Smart-Contract-Software-Sprachen und Auditing in der Vermögensverwaltungsbranche. «Wir haben schon an vielen Startup-Programmen teilgenommen, aber nichts ist vergleichbar mit dem Kicker’s Camp mit Jordi. Natürlich haben wir auch die finanzielle Unterstützung sehr geschätzt, aber was am meisten zur Entwicklung von Splint Invest beigetragen hat, war die Zusammenarbeit mit dem Venture Kick Team. Direktes und oft hartes Feedback – aber immer konstruktiv», sagt Aurelio Perucca, CEO. (Venture Kick/mc/hfu)