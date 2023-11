Stephanie Wickihalder wird stellvertretende Geschäftsführerin des LBV

Schaan – Der Liechtensteinische Bankenverband hat Stephanie Wickihalder zur stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt. Sie wird am 1. Dezember 2023 in dieser Funktion beim LBV starten und zusammen mit Simon Tribelhorn die Geschäftsleitung bilden.

In ihren Zuständigkeitsbereich werden insbesondere die Digitalisierungsthemen sowie der Brückenschlag und die verstärkte Zusammenarbeit mit Fintechs fallen.

Mit über 20 Jahren Grossbankerfahrung bei der Credit Suisse im Investment Banking, Wealth Management, in der Digitalisierung sowie durch Verbandsarbeit im Schweizer Markt wird Stephanie Wickihalder zur Vertiefung der Beziehungen innerhalb des Schweizerfranken-Finanzplatzes beitragen. Seit 2017 ist Stephanie Wickihalder zudem Präsidentin von Swiss FinTech Innovations (SFTI). Dieses Amt wird sie neben ihrer Anstellung beim LBV auch in Zukunft im Teilzeitpensum bekleiden. Daneben verfügt sie über mehrere Mandate im Fintech-Bereich und ist als Gastdozentin an der Universität Zürich und der HWZ tätig. (LBV/mc)

LBV