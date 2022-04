Studie Conversational Insurance: Einladung zur exklusiven Präsentation der IFZ Ergebnisse am 5. Mai in Zürich

Zürich – Welche hybriden Lösungsansätze gibt es in der digitalen Kundeninteraktion? Wann soll eine automatisierte Kommunikation via Chat- bzw. Voicebot in eine Human-to-Human-Konversation übergehen?

Das sind nur einige der spannenden Fragen, die am Networking-Anlass vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ am Donnerstag, 5. Mai 2022, beantwortet werden. Neben der erstmaligen Präsentation der Ergebnisse der IFZ Studie «Conversational Insurance» bietet der Anlass die ideale Gelegenheit, sich über spannende Themen rund um die Digitalisierung in der Versicherungsbranche auszutauschen. Sie sind herzlich zu Keynote, Panel und Apéro eingeladen.

Alle Informationen und kostenlose Anmeldung:👉 www.hslu.ch/agenda&anmeldung

IFZ hat die Studie in Zusammenarbeit mit Adnovum, BSI Business Systems Integration AG, Swisscom, Enterprise Bot und Spitch erarbeitet. (Spitch/mc/hfu)