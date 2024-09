Rotkreuz – Die Swiss Digital Finance Conference vernetzt Akteure aus dem Schweizer Finanzsektor, informiert sie über relevante Technologie-Trends und darüber, wie diese die Branche verändern.

An der Swiss Digital Finance Conference trifft die klassische Finanzwelt auf ihre Herausforderer aus dem digitalen Zeitalter. Die Konferenz verschafft dem Publikum einen Überblick über neueste Technologie-Trends und wie diese den Finanzsektor beeinflussen. Teilnehmende lernen die digitalen Möglichkeiten und Werkzeuge der nächsten Generation besser kennen und begegnen sich auf Augenhöhe.

Die Konferenz richtet sich an Business- und IT-Manager und Führungskräfte, an Fachkräfte aus Banken, Vermögensverwaltern, Investoren und Versicherungen, sowie Technologie-, Telekommunikations- und Beratungsunternehmen, an Strategie-Verantwortliche, Unternehmensentwickler, Fintech-Unternehmen sowie an alle, die sich für digitale Finanzdienstleistungen interessieren.

Datum:

25. September 2024, 12:00 – 18:00

Weitere Informationen und Anmeldung…