swisspeers: 5 Finanzblogs für Frauen und warum es die braucht

Frauen sparen fleissig, doch legen es im Gegensatz zu Männern selten an, was langfristig zu grossen Vorsorgelücken führt. Auch bei swisspeers haben wir festgestellt, dass nur ein kleiner Anteil der Investoren weiblich ist. 16 Prozent aller swisspeers-Investoren sind Frauen. Diesen Anteil möchten wir erhöhen und weitere Investorinnen für unsere Plattform gewinnen. Doch wie können weitere Investorinnen von unserer transparenten Investitionsmöglichkeit mit Impact überzeugt werden?

In einer Studie der Zurich Versicherung Schweiz und des Vereins Geschlechtergerechter in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Sotomo wurde festgestellt, dass Frauen bei ihrem Ersparten oft auf Sicherheit setzen und das Geld auf dem Bankkonto parkieren.

Durch diesen passiven Umgang mit dem Ersparten verzichten Frauen durch die fehlende Anlagebereitschaft auf grosse Vermögenszuwächse. Gemäss der Zurich/Sotomo-Studie haben Frauen häufiger Lücken in der Vorsorge als Männer und damit ein höheres Risiko für finanzielle Engpässe im Alter. Diese Vorsorgelücke, die viele Frauen bei ihrer (obligatorischen) Altersvorsorge beklagen, wird durch die oftmals fehlende private Anlagebereitschaft zusätzlich verstärkt.

Begründet wird die fehlende Bereitschaft bei der Geldanlage damit, dass Frauen selbst über sich behaupten, ein schlechtes Wissen über Finanzprodukte und Anlagen aufzuweisen.

Finanzwissen beeinflusst Anlageverhalten entscheidend

In der erwähnten Studie wurde u.a. untersucht, inwiefern sich Frauen und Männer in der Schweiz hinsichtlich ihrer Finanzkompetenz und ihres Finanzverhaltens unterscheiden.

Auf die Frage «Wie würden Sie ganz generell Ihr Wissen über Anlagen und Finanzprodukte einschätzen» gaben in der Selbsteinschätzung Frauen viel häufiger an über wenig Finanzwissen zu verfügen als Männer, wie Abbildung 1 zeigt.

Abbildung 1 – Frauen schätzen ihr Finanzwissen eher als schlecht ein

Wer sein Finanzwissen als schlecht bis sehr schlecht einstuft, investiert oft nicht renditeorientiert. Die Studie zeigt (Abbildung 2), dass rund 80% der befragten Personen sichere, werterhaltende Anlagen bevorzugen. Anders bei Personen mit gutem Finanzwissen: Über 2/3 investieren Ihre Ersparnisse renditeorientiert.

Abbildung 2 – Finanzwissen ist entscheidend für eine renditeorientierte Geldanlage

Die Studie unterstreicht die Wichtigkeit von gezielten Finanzbildungsangeboten für Frauen, um ihre Finanzkompetenz zu stärken und mehr Sicherheit im Umgang mit Geld zu vermitteln. So schöpfen Frauen ihr Potenzial als Investorinnen und Unternehmerinnen besser aus.

Das Finanzwissen steht eigentlich allen gleichermassen zur Verfügung, aber scheinbar fehlt es Frauen offenbar an Selbstvertrauen, sich dieses Wissen anzueignen oder sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.

Genau diesem Thema widmen sich zahlreiche Blogerinnen, um Frauen auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit zu begleiten und dieses Wissen auf moderne und ansprechende Art zu Vermitteln.

5 Finanz-Bloggerinnen & Plattformen, die sich an Investorinnen wenden – und an solche die es werden wollen

(Bild: swisspeers)

elleXX – Finanzplattform für Frauen

Die Plattform ElleXX ermutigt Frauen, sich um ihr Geld zu kümmern. Und verkauft zugleich Finanzprodukte für Frauen. Die Finanzplattform wurde von den beiden renommierten Journalistinnen Patrizia Laeri und Nadine Jürgensen sowie der erfolgreichen Designerin und Unternehmerin Simone Züger lanciert. Ihr Ziel: Die Lücken im Finanzleben von Frauen zu schliessen

(Bild: swisspeers)

Madame Moneypenny – Vermögensaufbau für Frauen

Madame Moneypenny unterstützt Frauen darin, ihr Leben und ihre Finanzen selbstbestimmt zu gestalten und geben ihnen das Wissen sowie die Werkzeuge an die Hand, die sie dafür brauchen. Seit mittlerweile 7 Jahren unterstützen Natascha Wegelin, Gründerin & Bestseller-Autorin, und ihr 20-köpfiges Team Frauen dabei, finanziell unabhängig zu werden, unter anderem mit ihrem Mentoring-Programm.

(Bild: swisspeers)

Missfinance.ch – Schweizer Blog & Podcast über Finanzen für Frauen

Angela Mygind’s Ziel ist es, Frauen in die Welt der Finanzen einzuführen, finanzielle Bildung unkompliziert zu machen und Frauen zur finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen. In einfachen Schritten und mit klaren, direkten und ehrlichen Informationen aus ihrem Erfahrungsschatz führt sie durch den Dschungel des Schweizer Finanzmarkts. Mit dem Finanzblog, dem Podcast «Money Talk» oder den Online-Kursen können Frauen gemeinsam mit Missfinance ihre Finanzen anpacken.

(Bild: swisspeers)

Finelles.com – Finanzcoaching von Frau zu Frau

Clara Creitz, Finanzexperting und Gründerin von Finelles.com, bietet eine Lern-Plattform und eine Community für Investorinnen an. Das Angebot beinhaltet Online Kurse, Individuelles Coaching und Finanzplanung. Durch eine Kombination aus Bildungsinhalten, Veranstaltungen sowie ein Netzwerk von gleichgesinnten Frauen und vertrauenswürdigen Experten will Finelles Frauen zu mehr finanzielle Kompetenz verhelfen. Ziel: finanzielles Selbstbewusstsein erlangen.

(Bild: swisspeers)

Liebefinanzen.ch – Schweizer Finanzblog für Anfänger

Liebefinanzen.ch ist ein aktiver Schweizer Finanzblog, der von der Schweizerin Helga Baechler geschrieben wird. Ihr Ziel ist es, Investment-Anfängerinnen zu helfen, ein Vermögen aufzubauen und ein passives Einkommen zu erzielen. Helga investiert in Aktien und ETFs an der Börse und zeigt, dass man auch ohne Finanzausbildung oder männliche Hilfe erfolgreich sein kann. Helga betont, dass finanzielle Unabhängigkeit für jeden erreichbar ist und ermutigt Frauen und Männer, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen.

Investorinnen – wo seid Ihr?

Wir bei swisspeers versuchen durch Transparenz und Einfachheit zu überzeugen mit unseren Investitionmöglichkeiten in Schweizer Unternehmenskredite.

Wir informieren über die Anlageklasse Direct Lending in unserem Blog, wöchentlichen Newsletter, Wissens-Glossar, YouTube-Kanal oder im Rahmen der virtuellen und persönlichen Investoren-Lounges. (swisspeers/mc/ps)