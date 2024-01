Sygnum sammelt in einer überzeichneten Finanzierungsrunde mehr als 40 Mio Dollar ein

Zürich – Sygnum, eine weltweit tätige Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, gab bekannt, dass sie in einer Zwischenrunde ihrer jüngsten Finanzierungsrunde, die als strategische Wachstumsrunde bezeichnet wird, mehr als 40 Mio. USD gegenüber einem ursprünglichen Ziel von 35 Mio. USD aufgebracht hat. Nach Abschluss dieser Zwischenrunde beläuft sich die Bewertung des Unternehmens auf 900 Mio. USD.

Die strategische Wachstumsrunde wird der Gruppe zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung stellen, um in neue Märkte zu expandieren und ihr Angebot an regulierten Produkten und Dienstleistungen weiter auszubauen, damit sie von den zunehmend positiven Marktentwicklungen in der Branche der digitalen Vermögenswerte profitieren kann.

Die Runde ist überzeichnet und hat zum Zeitpunkt des vorläufigen Abschlusses bereits mehr als 40 Mio. USD gegenüber dem ursprünglichen Ziel von ca. 35 Mio. USD eingebracht, wobei die Azimut Holding, eine globale Vermögensverwaltungsgruppe, als Hauptinvestor fungiert. Diese jüngste Kapitalbeschaffung erfolgte vor dem Hintergrund der starken finanziellen und operativen Leistung von Sygnum und der Erweiterung des regulatorischen Fussabdrucks, die während des «Krypto-Winters» erreicht wurde. Sygnum schloss das Jahr 2023 mit einem Jahresumsatz von über 100 Mio. USD ab und erzielte im vierten Quartal einen positiven Cashflow.

Gründer, Vorstand und Mitarbeiter halten weiterhin die Mehrheit

Die globale Vermögensverwaltungsgruppe Azimut Holding ist der Hauptinvestor der Runde und wird von anderen neuen und bestehenden strategischen und finanziellen Investoren unterstützt. In Übereinstimmung mit früheren Finanzierungsrunden beteiligten sich an der strategischen Wachstumsrunde auch Sygnum-Mitarbeiter als persönliche Investoren zu den gleichen Bedingungen. Die Sygnumer halten zusammen mit den Mitbegründern, den Vorstandsmitgliedern und dem Managementteam weiterhin die Mehrheit am Unternehmen.

Die Erlöse aus dieser Finanzierungsrunde werden verwendet, um die geografische Reichweite von Sygnum auf neue Märkte auszudehnen und die Entwicklung der vollständig regulierten Produkte von Sygnum zu beschleunigen, wie z. B. die B2B-Plattform (Bank-zu-Bank), die inzwischen das Kryptoangebot von über 15 Banken und Finanzinstituten weltweit unterstützt. Im April 2023 kündigte Sygnum eine Partnerschaft mit PostFinance an, einer der grössten Privatkundenbanken der Schweiz, um Millionen von Schweizer Kunden eine Reihe von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in Bankqualität anzubieten. Im November 2023 schloss Sygnum Singapur einen Vertrag mit dem singapurischen Zweig der 174 Jahre alten Privatbank Bordier & Cie ab und erweiterte damit eine bestehende Partnerschaft, die 2021 in Genf begann.

Seit der letzten erfolgreichen Serie-B-Finanzierung ist das von Sygnum verwaltete Vermögen auf über 4 Milliarden USD angewachsen, mit einem Kundenstamm von über 1.700 Kunden aus mehr als 60 Ländern. Um die wachsende Kundenaktivität und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu unterstützen, hat die Gruppe ihr globales Team während des «Krypto-Winters» weiter vergrössert und nähert sich nun 250 Teammitgliedern. Ausserhalb der Schweiz und Singapur ist die Gruppe auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Luxemburg zugelassen.

Giorgio Medda, CEO der Azimut Holding, sagt: «Wir freuen uns, die strategische Wachstumsrunde von Sygnum zu diesem aktuellen Zeitpunkt geleitet zu haben, da die Nachfrage nach gut regulierten, institutionalisierten Dienstleistungen im Kryptobereich im Jahr 2024 voraussichtlich stark ansteigen wird. Sygnum ist seit 2021 ein wichtiger Partner der Gruppe, da wir als erste in Europa gemeinsam die erste Tokenisierung eines privaten Kreditportfolios entwickelt haben, um unsere Asset Allocation für alternative Investmentfonds zu nutzen. Von Anfang an haben wir die Expertise und das hohe Maß an Innovation des Teams geschätzt. Wir glauben fest an die Entwicklung der Technologie und ihre positiven Auswirkungen auf die Investmentbranche und freuen uns daher, zum Wachstum von Sygnum in einer Runde beizutragen, die die Position des Unternehmens als führendes Finanzinstitut im Bereich der digitalen Anlagen stärkt.»

Mathias Imbach, Co-Founder und Group CEO, sagt: «Es ist spannend, in diesem makroökonomischen Umfeld eine erfolgreiche Finanzierungsrunde mit solch starken Partnern abzuschliessen, und wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Investoren. Unsere Kernthese war schon immer, dass Zukunft Erbe ist, und unsere Strategie, durch Regulierung und gute Unternehmensführung Vertrauen aufzubauen, hat uns durch alle Marktzyklen hindurch geleitet. Wir freuen uns darauf, auch weiterhin allen Menschen überall die Möglichkeit zu geben, digitale Vermögenswerte mit vollem Vertrauen zu besitzen.»

Gerald Goh, Mitbegründer und CEO Singapur, fügt hinzu: «Diese Fundraising-Runde ist ein Beweis für die starke und einzigartige Position von Sygnum als führendes reguliertes Finanzinstitut in der globalen Branche für digitale Vermögenswerte. Die gesamte Branche hat den ‹Krypto-Winter› hinter sich gelassen und Investoren und Marktteilnehmer suchen zunehmend nach Partnern, die vertrauenswürdig und gut geführt sind. Für Sygnum wird diese Kapitalbeschaffung es uns ermöglichen, unser Angebot an vollständig regulierten Lösungen weiter auszubauen, um Investoren zu unterstützen, wenn sie ihr Engagement in der Anlageklasse erhöhen.» (Sygnum/mc/hfu)