SZKB: Susanne Thellung neue Vorsitzende der Geschäftsleitung

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Susanne Thellung per 1. Februar 2021 zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt. Sie folgt auf Peter Hilfiker, der per 31. März 2021 nach zehn Jahren an der Spitze der SZKB in den Ruhestand treten wird.

Die 46-jährige Susanne Thellung ist in Wädenswil aufgewachsen und studierte an der Universität St. Gallen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Gezielte Weiterbildungen im Bankfach und der Unternehmensführung im In- und Ausland folgten anschliessend.

Profunde Kennerin des Bankgeschäfts in der Zentralschweiz

Thellung wohnt in Brunnen und kennt das Bankenumfeld in der Zentralschweiz sehr gut. Sie war von 2004 bis 2018 in verschiedenen Funktionen für die UBS Switzerland AG in der Zentralschweiz tätig. Zuletzt war sie als erste Regionaldirektorin für alle Kundensegmente in den sechs Zentralschweizer Kantonen Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri und Zug verantwortlich. Aktuell ist Susanne Thellung für die UBS Switzerland AG als Leiterin Business Management Firmenkunden und institutionelle Kunden tätig.

Die Kompetenzen und die Persönlichkeit von Susanne Thellung ergänzten in idealer Weise die vorhandenen Stärken der Geschäftsleitung, schreibt die SZKB in einer Mitteilung. «Susanne Thellung verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis. Der Bankrat ist überzeugt, mit Susanne Thellung die richtige Person für die CEO-Funktion der SZKB gefunden zu haben», erläutert Bankpräsident Dr. August Benz. «Es reizt und begeistert mich, diese erfolgreiche, mittelgrosse Kantonalbank zusammen mit Geschäftsleitung und Bankrat in die Zukunft zu führen», so Susanne Thellung. (mc/pg)