EffRx vereinbart Vertriebskooperation für Malaysia

Das in Freienbach ansässige Pharmaunternehmen EffRx Pharmaceuticals SA hat eine exklusive Lizenz- und Vertriebsvereinbarung für sein Medikament Binosto mit dem malaysischen Unternehmen Compai Pharma abgeschlossen. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll Compai Pharma das Medikament zur Behandlung von Osteoporose in der Menopause in Malaysia vertreiben. EffRx Pharmaceuticals will mit dem neuen Abkommen seine Marktposition in Südostasien weiter ausbauen.

Binosto besteht aus gepuffertem löslichen Alendronat. Das Medikament wird zur Behandlung von Osteoporose in der Menopause sowie zur Stärkung der Knochensubstanz bei Menschen mit Osteoporose angewendet. EffRx vermarktet die Substanz bereits in Europa, Asien und im Mittleren Osten.

„Wir freuen uns, dass Compai Pharma mit unserem Produkt Patientinnen und Patienten in Malaysia mit Osteoporose helfen kann“, wird Victor Papavasileiou, EVP Corporate Development bei EffRx Pharmaceuticals, in der Mitteilung zitiert. „Diese Partnerschaft wird einen Meilenstein unserer Wachstumsstrategie in Südostasien setzen.“ Mahesh Janarthanan, Marketing-Direktor bei Compai Pharma, sieht in dem Abkommen eine Möglichkeit, an Osteoporose erkrankten Menschen in Malaysia zu helfen, die bislang medikamentös unterversorgt waren. (Schwyz Next/CE/mc/ps)