Magazin kürt Yannis Ailianos von Swiss Fibertec zum CEO des Jahres

Altendorf SZ/London – Das «Business Worldwide Magazine» hat Yannis Ailianos, CEO und Mehrheitseig­ner von Swiss Fibertec, zum «CEO des Jahres – Luft- und Raumfahrt & Fortschrittliche Fertigung Europa» gewählt. Ailianos habe den Karbonspezialisten in margenstarke, technisch anspruchsvolle Märkte geführt, so die Jury.

Yannis Ailianos von der Swiss Fibertec AG aus Altendorf ist vom Londoner „Business Worldwide Magazine“ bei seinen CEO Awards 2026 zum „CEO des Jahres – Luft- und Raumfahrt & Fortschrittliche Fertigung Europa“ bestimmt worden. Damit wird seine Führungsrolle in einem der spezialisiertesten europäischen Unternehmen für die Herstellung von Bauteilen aus Karbonfaserverbundwerkstoffen gewürdigt, heisst es in einer Mitteilung des Führungskräftemagazins. Mit diesen Auszeichnungen rückt es visionäre Persönlichkeiten der obersten Ebene in den Fokus, deren Führungsqualitäten und strategische Visionen in globalen Branchen einen bedeutenden Einfluss ausüben.

Yannis Ailianos hat 2023 die Aktienmehrheit an Swiss Fibertec und die Rolle des CEO übernommen. Unter seiner Führung, so das Magazin, habe das Unternehmen seine Anwendungsgebiete diversifiziert und seine strategische Ausrichtung, operative Struktur und Marktpositionierung gestärkt: „Dank seiner umfassenden Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsindustrie hat er Swiss Fibertec in margenstarke, technisch anspruchsvolle Märkte geführt, in denen herausragende Ingenieursleistungen unerlässlich sind.“

Zentraler Bestandteil der Unternehmensidentität sei „kompromisslose Qualität“. Als ein Schlüsselelement der Entwicklung von Swiss Fibertec bezeichnet das „Business Worldwide Magazine“ die Integration additiver Polymertechnologien in die traditionelle Karbonfaserfertigung. Diese kombinierte Kompetenz erhöhe die Designflexibilität, beschleunige Entwicklungszyklen und fördere Innovationen in aufstrebenden Branchen wie Mobilität, Raumfahrtsysteme und medizinische Anwendungen.

Ailianos hat nach Auffassung des Magazins auf diszipliniertes, wertorientiertes Wachstum gesetzt. Zudem habe er technischer Kompetenz und langfristiger Leistungsfähigkeit den Vorrang gegenüber quantitativem Wachstum gegeben: „Dieser Ansatz hat die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gestärkt und gleichzeitig seinen Ruf für Präzisionstechnik bewahrt.“ (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)