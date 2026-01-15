Temenos steigert Umsatz und Gewinn im vierten Quartal deutlich

Genf – Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat im vierten Quartal den Umsatz wie auch den Betriebsgewinn im Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich erhöht. Auch für das Gesamtjahr 2025 resultierte ein klarer Anstieg.

Im Schlussquartal 2025 erreichte der Umsatz 314,6 Millionen US-Dollar, was um 11 Prozent über dem bereinigten Vorjahreswert liegt, wie Temenos am Donnerstag aufgrund vorläufiger Zahlen mitteilte. Im Vergleichswert des Vorjahres hat das Unternehmen das Geschäft mit Fondsadministration-Software (Multifonds) herausgerechnet, das Temenos im zweiten Quartal veräussert hatte.

Der bereinigte Betriebsgewinn EBIT stieg im Schlussquartal um 14 Prozent auf 106,3 Millionen Dollar. Die entsprechende Marge stieg auf 33,8 Prozent von 32,9 Prozent im Vorjahr.

Starkes Wachstum bei Unterhalt

Die Lizenzeinnahmen für Software konnte Temenos dabei um 7 Prozent auf 151,7 Millionen Dollar erhöhen. Insgesamt habe das Unternehmen von einem «stabilen Vertriebsumfeld» profitiert, hiess es. So habe man sowohl neue Verträge abschliessen können wie auch eine gute Nachfrage bei bestehenden Kunden gespürt.

Gut entwickelten sich auch die Erträge für den Unterhalt, die um 17 Prozent auf 131,3 Millionen anstiegen: Getrieben wurde dies durch neu abgeschlossene Premium-Unterhaltsverträge. Die Dienstleistungserträge legten ebenfalls klar zu (+10 Prozent auf 31,6 Millionen).

Wachstum über dem Markt

Für das Gesamtjahr 2025 resultierte damit laut den proforma-Zahlen ein Umsatzanstieg um 11 Prozent auf 1,07 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn (EBIT) im Gesamtjahr verbesserte sich um 22 Prozent auf 371,9 Millionen Dollar.

Mit den Ergebnissen liege Temenos über dem Marktwachstum, wird der neue CEO Takis Spiliopoulos in der Mitteilung zitiert. Besonders gut hätten sich auch die annualisierten wiederkehrenden Erträge (ARR) und der Free Cash Flow entwickelt, die für Temenos wichtige Schlüsselgrössen seien.

Die vollständigen Zahlen will Temenos am 24. Februar kommunizieren. Dann wird das Softwareunternehmen auch einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026 geben. (awp/mc/ps)