Tenity (zuvor F10) kündigt den ersten Abschluss seines Fintech-Fonds an

Zürich – Tenity, das globale Innovationsökosystem und ein Frühphasen-Investor, gibt den ersten Abschluss seines Tenity Incubation Fund I bekannt. Die Investitionen stammen von SIX Group, UBS Next, Julius Bär und dem Haus InsurTech Schweiz von Generali. Mit dem ersten Abschluss werden die Vermögenswerte von Tenity 120 Mio. CHF betragen.

Der Tenity Incubation Fund I wird in Fintech- und Insurtech-Unternehmen in der Angel-, Pre-Seed- und Seed-Phase investieren, die aus den Tenity-Flaggschiff-Inkubationsprogrammen in Europa und Asien hervorgehen. Der Fonds soll als erster institutioneller Investor in ein Startup investieren und das Team während des viermonatigen Tenity-Inkubationsprogramms mit Finanzmitteln, praktischer Unterstützung und einem Netzwerk versorgen, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Im Fokus stehen Gründer, die sich im Ideenstadium oder in der Produktentwicklung befinden, aber noch nicht am Markt sind und noch keine oder nur eine kleine Familienrunde aufgezogen haben. Für seine Investoren wird der Fonds sowohl strategische als auch finanzielle Renditen erbringen. Tenity wird ein grosses Portfolio und eine breite Marktabdeckung mehrerer hundert Unternehmen aufbauen, die alle Teilsegmente von Fintech und Insurtech abdecken. Sie bietet Anlegern die einmalige Gelegenheit, sich an Innovationen in der Frühphase zu beteiligen, die eine grosse Auswirkung auf die Finanzbranche haben können.

Die Tenity Startup-Programme haben bisher mehr als 250 Startups unterstützt. Alumni sammelten erhebliche Mittel von herausragenden Investoren, wie Yokoys USD 80M Series B von Sequoia, Keyrocks USD 72M Series B von Ripple, Stabletons CHF 15M Series A von TX Ventures, CoverGos USD 15M Series A von SemperVirens VC oder Opers EUR 11M Series A von ABN Amro Ventures.

Maximilian Spelmeyer, Chief Investment Officer bei Tenity, erläutert: «Wir unterstützen Gründer über mehrere Monate hinweg während des Inkubationsprogramms und nutzen unsere Erfahrung, um ihnen die Werkzeuge und Verbindungen zu geben, um erfolgreich zu sein. Mit kontinuierlichem Engagement unserer Partner erweitern wir dieses Jahr das Tenity-Angebot durch Investitionen. Dazu kommen der Zugang zu Netzwerk- und Business-Expertise, Einführungen zu Unternehmenspartnern, eine Auswahl an Mentoren und unser Investorennetzwerk. Zusammen bilden diese Faktoren einen fruchtbaren Boden für Unternehmen, um ihre Produkte zu perfektionieren, ihre Markteinführungsstrategie zu meistern und ihre Chancen auf zukünftigen Erfolg zu erhöhen.»

Mit den Investitionen des führenden globalen Vermögensverwalters UBS, der Finanzinfrastruktur SIX, des Vermögensverwalters Julius Bär und des Versicherers Generali Schweiz wird der Fonds spürbare Auswirkungen auf die Innovation in der Finanzbranche haben und einen zweiten Abschluss im 4. Quartal 2023 erwarten. Der Tenity Incubation Fund vereint ein multidisziplinäres Team von Investment- und Venture-Building-Experten mit einer gemeinsamen Vision, um die Zukunft der Finanzierung zu gestalten. Unter der Leitung von CIO Maximilian Spelmeyer baut das Tenity Investment Team ein Portfolio von rund 400 Unternehmen in der Schweiz, Westeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum auf. Das Team verfügt über grosse Erfahrung im Finanzsektor und hat derzeit das Beratungsmandat für SIX Fintech Ventures, das CVC der SIX Group, mit Portfoliounternehmen wie Yokoy, Keyrock oder Doconomy, der Tenity Investment AG und dem Tenity Global Asset Bilanzportfolio. (Tenity/mc/hfu)