theScreener Analyse: Industriemaschinen

Im medialen Schatten des Technologiesektors revolutionieren KI und Robotik fast jegliche Form der industriellen Produktion und machen neue, kapitalintensive Anlagen unverzichtbar. Modernste Produktionstechnologie begünstigt darüber hinaus das auch politisch gewünschte Reshoring in den USA und Europa. Kein Wunder also, stossen die Aktien der Industriemaschinenbauer auf reges Anlegerinteresse.

Der perfekte Moment somit, einzutauchen in unsere globale Sektoranalyse: Sie finden darin die wertvollsten, die erfolgreichsten, die defensivsten und die preislich attraktivsten Aktien von Industriemaschinenhersteller – kompakt, transparent und sortiert für Ihren Investmentstil.

Im Sektor Industriemaschinen sind ca. 15% der Börsenmarktkapitalisierung der Branche Industrie vertreten und ca. 1% des globalen Marktes. theScreener analysiert 160 Gesellschaften in diesem Sektor.

Der Sektor befindet sich auf dem Höchststand der letzten 52 Wochen und 59% über dem 52 Wochen Tief (halbwöchentliche Schlusskurse).

Performance seit dem 4. Februar 2025: 32,3% gegenüber von 27,2% der Branche Industrie und 18,6% bei TSC_World.

Gegenwärtig liegen 64,4% der Titel in einem Aufwärtstrend. (theScreener/mc/ps)

Download Sektoranalyse Industriemaschinen (pdf)