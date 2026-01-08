theScreen-Analyse: Goldminen – Glanz in düsterer Zeit
Goldene Zeiten brauchen kein Gold.
Wer überzeugt ist, dass Schuldenberge, geopolitische Konflikte, Rüstungsausgaben und wirtschaftliche Unsicherheit 2026 Geschichte sind, sollte Gold meiden.
Doch wenn diese Risiken bleiben – und vieles spricht dafür –, könnte der Höhenflug der Goldminen-Aktien weitergehen. So fragwürdig das für Natur und Menschen ist: Der Druck, das begehrte Metall selbst aus den letzten Winkeln der Erde zu holen, nimmt zu.
Fakt ist: Die Kurse der Goldförderer haben sich 2025 mehr als verdoppelt. Und trotzdem ist ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis angesichts der Goldpreisentwicklung gefallen.
Der perfekte Moment also, einzutauchen in unsere globale Sektoranalyse: Sie finden darin die wertvollsten, die erfolgreichsten, die defensivsten und die preislich attraktivsten Goldminen Aktien der Welt – kompakt, transparent und sortiert für Ihren Investmentstil. (theScreener/mc/ps)