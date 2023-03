Token als digitale Anlagealternativen

Rotkreuz – Bis dato hatten viele Anlegerinnen und Anleger nur die Wahl zwischen Anleihen und Aktien. Doch mit dem Siegeszug der Blockchain werden Tokens immer beliebter. Sie bieten Anlegern manchen Vorteil – vier attraktive Papiere in der Übersicht.

Die Blockchain-Technologie revolutioniert den Kapitalmarkt in seiner gesamten Struktur, indem sie die Möglichkeit der Tokenisierung von Vermögenswerten eröffnet. Durch diese innovative Technologie können reale Vermögenswerte einschließlich all ihrer damit verbundenen Rechte und Pflichten digital dargestellt werden. Hierzu zählen beispielsweise die Stimmrechte von Anteilseignern oder auch das Recht auf eine jährliche Gewinnausschüttung. Die Tokens stellen dabei einen bestimmten Anteil des ursprünglichen Asset-Werts dar.

Jeder Token kann digital übertragen werden und somit auch die zugrunde liegenden Vermögenswerte. Der Übertragungsprozess ist äusserst sicher und zudem bedeutend schneller als die heutige Übertragung von Aktien. Dank der Tokens können Vermögenswerte nun rund um die Uhr und von jedem Ort der Welt aus problemlos gekauft/verkauft werden.

Gründe, in Tokens zu investieren

Potenzial für hohe Renditen: Da Tokens ein neues und aufstrebendes Asset-Format sind, gibt es ein hohes Potenzial für Kursgewinne. Insbesondere in jungen Branchen wie der Blockchain- und Kryptowährungs-Industrie gibt es oft eine hohe Volatilität, die zu schnellen Preisbewegungen führen kann.

Diversifikation: Durch den Erwerb von Tokens kann ein Anleger sein Portfolio diversifizieren und in verschiedene Projekte und Branchen investieren, die er sonst nicht erreichen würde.

Einfache Handhabung: Tokens können einfach online gekauft, verkauft und übertragen werden. Es gibt keine Notwendigkeit für einen Vermittler oder eine Börse, was die Handhabung und den Zugang für Investoren erleichtert.

Im Vergleich zu Aktien gibt es aber auch einige Unterschiede bei Tokens: Während Aktien eine Beteiligung an einem Unternehmen darstellen und Besitzrechte vermitteln, haben Tokens oft unterschiedliche Funktionen und Nutzungen. Einige Tokens repräsentieren beispielsweise ein Stimmrecht oder eine Beteiligung an einem Projekt, während andere als Zahlungsmittel in einem Ökosystem fungieren.

Aktien sind zudem streng reguliert und unterliegen den Aufsichtsbehörden in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten. Tokens hingegen sind meist weniger reguliert und unterliegen nicht den gleichen Schutzmechanismen wie traditionelle Wertpapiere.

Der Markt für Tokens ist oft weniger liquide als der Markt für Aktien. Dies bedeutet, dass es schwieriger sein kann, Tokens zu kaufen oder zu verkaufen, insbesondere bei kleineren Projekten oder in weniger entwickelten Ökosystemen.

Besonders mutig voran in Sachen Token ist die Schweiz: Dort ist die Gesetzeslage sehr innovativ und der Digitalisierung zugewandt. Von der Möglichkeit, Aktien auch als Token auszugeben, machen besonders viele Startups Gebrauch. Die Renditeentwicklung bei vielen Papieren auf der neuen „Blockchain-Börse“ ist ansprechend. Hier eine Auswahl der Top Vier.

Vidby (VIDS):

Seit Marktstart hat sich der Vidby-Token um mehr als 300 Prozent im Wert gesteigert. Das im September 2021 gegründete Start-up hat eine KI-gestützte Software für die Übersetzung von Videos in mehr als 70 Sprachen entwickelt. Die Software ermöglicht eine Übersetzung und Überspielung der Videos innerhalb von nur 24 Stunden – mit einer Genauigkeit von bis zu 99 Prozent.

Draggable Aktien der Aktionariat AG (DAKS)

Mit einem Plus von rund 250 Prozent binnen Jahresfrist (Stand: 12. März 2023) ist auch der Token der Aktionariat AG eine weitere attraktive Anlagechance. Das Unternehmen dahinter kann salopp formuliert als „Token der Tokens“ bezeichnet werden. Die Aktionariat AG versorgt andere Unternehmen aus der Schweiz nach eigenen Worten mit digitalen Tools, um diesen einen Token-Handel zu ermöglichen.

Boss Info AG (BOSS)

Die Boss Info AG hat ihre Aktien im Sommer 2021 zu 100 Prozent tokenisiert und strebt laut eigener Auskunft eine führende Rolle bei der Bereitstellung Beratung rund um die Themen ERP und ICT für Schweizer Mittelständler an. Der Token des Consulting-Unternehmens ist mit einer Wertentwicklung von fast 70 Prozent im Berichtszeitraum eine attraktive Wahl.

DDC Swiss Shares SHA (DDCS)

Mehr als 30 Prozent Performance: Auch das Software-Unternehmen DDC Swiss Shares SHA überzeugt mit der Wertentwicklung seines Tokens. Die Software-Spezialisten beraten unter anderem Unternehmen aus der Transportindustrie oder Flughäfen. (VB/mc/hfu)