TradeXBank ernennt neuen Chief Compliance Officer

Über TradeXBank

Die TradeXBank ist eine von der FINMA zugelassene Bank mit Sitz in Zürich. Sie ist in Schweizer Besitz und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter, die sich auf den Handel mit Rohstoffen in den Bereichen Energie, Agrarprodukte, Düngemittel und Metalle spezialisiert hat. Sie konzentriert sich auf die EMEA-Region und bietet Rohstoffhandel, Finanzen, Devisen und Hedging an. Ihre Geschäfte basieren auf einer Bilanz mit hoher Liquidität- und Kapitalstärke, deutlich über den regulatorischen Anforderungen. www.tradexbank.ch