Trotz Krypto-Marktturbulenzen: Fünf Strategien, mit denen Anleger profitieren könnten

Brighton – Trotz der aktuellen turbulenten Marktstimmung bieten sich für Anleger verschiedene potenziell positive Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn man Nutzen aus der Situation ziehen möchte.

Hier sind einige Strategien, wie Investoren von der aktuellen Situation profitieren oder ihre Anlagestrategie anpassen können:​

1. Angebotsverknappung könnte bullisch wirken

Der massive Abzug von 121’000 BTC und Ethereum im Wert von 1,74 Milliarden USD deutet darauf hin, dass Investoren ihre Bestände langfristig halten («HOLDing»), anstatt sie kurzfristig zu handeln. Historisch gesehen führt eine reduzierte Verfügbarkeit auf Börsen oft zu steigenden Preisen, sobald die Nachfrage wieder anzieht. Langfristige Anleger könnten dies als Zeichen für eine kommende Angebotsverknappung sehen und frühzeitig ihre Positionen aufbauen.​

Ein aktuelles Beispiel hierfür ist der Rückgang des Bitcoin-Preises unter 90.000 USD am 25. Februar 2025. Solche Ereignisse können dazu führen, dass Investoren ihre Bestände von Börsen abziehen, was das verfügbare Angebot reduziert und potenziell zu zukünftigen Preissteigerungen führt. ​

2. Niedrigere Einstiegspreise für langfristige Investoren

Falls sich der prognostizierte Bärenmarkt bewahrheitet, bietet sich eine Chance für strategische Käufe. Analyst Timothy Peterson warnte kürzlich, dass das Ausbleiben von Zinssenkungen durch die US-Notenbank im Jahr 2025 zu einem breiteren Marktrückgang führen könnte, der Bitcoin auf etwa 70.000 USD drücken könnte.

Eine sinnvolle Strategie in solchen Phasen könnte das Dollar-Cost Averaging (DCA) sein. Dabei investieren Anleger in regelmässigen Abständen feste Beträge, unabhängig vom aktuellen Preisniveau. Dies reduziert das Risiko, zum falschen Zeitpunkt eine grosse Summe zu investieren, und ermöglicht es, von möglichen niedrigeren Preisen zu profitieren.​

3. Potenzielle Chancen durch erhöhte Volatilität

Da die Liquidität auf den Märkten sinkt, könnten grössere Marktbewegungen stärker ausfallen. Erfahrene Trader könnten diese Volatilität nutzen, um durch gezielte Käufe und Verkäufe kurzfristige Gewinne zu erzielen. Strategien wie Swing Trading oder Range-Trading könnten in volatilen Phasen lukrativ sein.​

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass erhöhte Volatilität auch das Risiko von Verlusten erhöht. Daher sollten solche Strategien nur von erfahrenen Anlegern mit entsprechender Risikotoleranz angewendet werden und die Krypto Prognose einzelner Coins sollte ausführlich analysiert werden, um jetzt entstehende Chancen erfolgreich wahrnehmen zu können.

4. Alternative Anlagemöglichkeiten (Staking & DeFi)

Wenn Anleger ihre Bestände von Börsen abziehen, könnte dies bedeuten, dass sie sie in DeFi-Protokolle oder Staking-Plattformen verlagern, um passive Renditen zu erzielen. Ethereum kann gestaked werden, um Renditen von 3-5 % pro Jahr zu erhalten. Bitcoin kann in DeFi-Lösungen (z. B. über Wrapped BTC in Ethereum-Netzwerken) genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu generieren.​

Laut aktuellen Berichten haben Bitcoin- und Ethereum-ETFs im Jahr 2025 bereits 585 Millionen USD hinzugewonnen, was auf ein wachsendes Interesse an solchen Anlageformen hindeutet.

5. Sicherere Verwahrung und weniger Risiko durch Börsenpleiten

Wer seine Coins von Börsen abzieht, minimiert das Risiko, Opfer eines möglichen einer Börseninsolvenz zu werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass viele Investoren erhebliche Verluste erlitten haben, weil sie Coins auf diversen Plattformen gelassen haben. Selbstverwahrung (Cold Wallets) ist ein wichtiger Sicherheitsvorteil, der Anlegern langfristig mehr Kontrolle über ihre Vermögenswerte gibt.​

Je nach Strategie können Anleger profitieren

Die aktuelle Situation ist für kurzfristige Trader herausfordernd, bietet aber langfristigen Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten und Sicherheitsvorteile. Besonders Anleger mit einer langfristigen Strategie können von niedrigeren Kursen profitieren, während DeFi- und Staking-Lösungen zusätzliche Ertragsmöglichkeiten bieten. Entscheidend ist, sich der Volatilität bewusst zu sein und eine auf die individuelle Risikotoleranz abgestimmte Strategie zu wählen.​

Es ist wichtig, die Entwicklungen auf dem Kryptomarkt kontinuierlich zu beobachten und die Anlagestrategie entsprechend anzupassen. Eine fundierte Recherche und das Verständnis der eigenen Risikotoleranz sind entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg. (bc/mc/hfu)