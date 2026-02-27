UBS nominiert Agustín Carstens und Luca Maestri für den Verwaltungsrat

Zürich – Die UBS schlägt den Aktionärinnen und Aktionären Agustín Carstens und Luca Maestri zur Wahl in den Verwaltungsrat an der Generalversammlung am 15. April 2026 vor. Die bisherigen Mitglieder William C. Dudley und Jeanette Wong treten dagegen nicht mehr zur Wiederwahl an, schreibt die Grossbank am Freitag in einer Mitteilung.

Wie bereits bekannt, zieht sich auch Vizepräsident Lukas Gähwiler nach 45 Jahren aus dem Gremium zurück. Als Nachfolger ist Markus Ronner zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Mit Agustín Carstens erhält der UBS-VR umfassende Erfahrung im Bereich Finanzregulierung und Geldpolitik. Der mexikanische Staatsbürger amtete von 2017 bis Juni 2025 als Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Zuvor war er von 2010 bis 2017 Gouverneur der Zentralbank von Mexiko.

Luca Maestri arbeitet derzeit bei Apple als Vizepräsident Corporate Services. In dieser Funktion berichte er direkt an den Apple-CEO. Zuvor fungierte er mehr als ein Jahrzehnt als CFO von Apple. Frühere Stationen in seiner Karriere waren Xerox Corporation, Nokia Siemens Networks und General Motors (GM). Maestri ist italienischer und amerikanischer Staatsbürger. (awp/mc/pg)