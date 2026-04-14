Wie Anleger sich auf Chinas nächsten Konjunkturaufschwung positionieren können

Von Wenli Zheng, Portfoliomanager bei T. Rowe Price

Die globalen Märkte sind in letzter Zeit nervöser geworden, auch wenn die Ursachen für die Volatilität je nach Anlageklasse variieren. In China haben Verkäufe bei mehreren Large-Cap-Technologieaktien die Stimmung verunsichert. Dennoch ändern kurzfristige Schwankungen unserer Ansicht nach nichts an den mittel- bis langfristigen Anlageargumenten. China scheint in die Anfangsphase eines neuen Konjunkturzyklus einzutreten, wobei Technologie und Konsum voraussichtlich die wichtigsten Wachstumsmotoren sein werden. Vor diesem Hintergrund stechen drei Themen für Anleger hervor, die nach strukturellen Wachstumschancen suchen.

Ein potenzieller Wendepunkt im chinesischen Konjunkturzyklus

Chinas Aktienmarkt umfasst mittlerweile mehr als 6.000 börsennotierte Unternehmen und bietet ein breites und vielfältiges Spektrum an Anlagemöglichkeiten. Um sich in dieser Tiefe zurechtzufinden, bedarf es eines klaren makroökonomischen Rahmens.

Historisch gesehen hat sich Chinas Wirtschaft zwischen Expansions- und Entschuldungsphasen abgewechselt, die jeweils typischerweise drei bis vier Jahre dauerten. Und jeder neue Expansionszyklus wurde in der Regel von einer Reihe spezifischer struktureller Kräfte angetrieben.

Signale aus der Politbüro-Sitzung vom vergangenen September deuten darauf hin, dass die jüngste Entschuldungsphase sich dem Ende zuneigen könnte. Sollte sich ein neuer Expansionszyklus durchsetzen, dürften Technologie und Konsum als Haupttreiber hervortreten, wobei drei investierbare Themen in den Fokus rücken.

Konsumgütersektor: Plattformbasierte Unternehmen stechen hervor

Im Konsumgütersektor sind die Chancen zunehmend selektiv und nicht mehr breit angelegt. Dies liegt daran, dass wir divergierende Trends beobachten. Kleinstädte waren vom Immobilienabschwung weniger betroffen und zeigen sich weiterhin relativ widerstandsfähig. Auch die Ausgabengewohnheiten variieren je nach Altersgruppe: Rentner und jüngere Verbraucher bleiben vergleichsweise widerstandsfähig, während Verbraucher im Alter von 35 bis 50 Jahren, die oft durch Hypotheken belastet sind, tendenziell vorsichtiger sind. Gleichzeitig verlagern sich die Konsumgewohnheiten weg von physischen Gütern hin zu erlebnis- und dienstleistungsorientierten Ausgaben.

In diesem Umfeld stechen plattformorientierte Unternehmen hervor, darunter ausgewählte Betreiber von Einkaufszentren, Hotelketten, Snack-Einzelhändler und Getränke-Franchise-Betreiber. Obwohl sie eng mit der Konsumaktivität verbunden sind, sind diese Unternehmen weniger von einzelnen Produktzyklen abhängig und zeigen tendenziell eine grössere Widerstandsfähigkeit über Konjunkturzyklen hinweg.

Nehmen wir die Getränke-Franchise-Betreiber als Beispiel. Einige Marken sind stark auf Erfolgsprodukte und Werbekampagnen angewiesen, um den Umsatz anzukurbeln, wodurch ihre Gewinne anfällig für Veränderungen im Verbrauchergeschmack sind. Andere konkurrieren durch Effizienz in der Lieferkette, Skaleneffekte und ein diszipliniertes Franchisemanagement. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg liegt in der Steigerung der Produktivität auf Filialebene und der Senkung der Betriebskosten für Franchisenehmer, wodurch diese mehr verdienen und gleichzeitig weniger ausgeben können. Aus Anlageperspektive bieten solche lieferkettenorientierten Modelle in der Regel stabilere Erträge als solche, die auf das genaue Timing von Produktzyklen angewiesen sind.

Technologie: Blick hinter die oberflächliche Volatilität

Auch innerhalb des Technologiesektors hat sich die Streuung vergrössert. Softwareunternehmen sind unter Druck geraten, da befürchtet wird, dass künstliche Intelligenz bestehende Geschäftsmodelle disruptieren könnte, während sich hardwarebezogene Titel als widerstandsfähiger erwiesen haben. Diese Divergenz scheint eher von der Stimmung und Fragen zur Nachhaltigkeit der Investitionsausgaben getrieben zu sein als von einer fundamentalen Verschiebung der langfristigen Nachfrage.

In dieser Phase des KI-Investitionszyklus bieten hardwarebezogene Segmente eine grössere Vorhersehbarkeit. Dabei sehen wir drei Schwerpunktbereiche.

Erstens sind dies Komponenten, deren Wert mit GPU-Upgrades steigt, darunter optische Module und Energiemanagementsysteme.

Zweitens sind es Segmente mit Angebotsengpässen und Preissetzungsmacht, wie beispielsweise High-End-ABF-Substrate und bestimmte Glasfaserprodukte. Da die KI-getriebene Nachfrage wächst, während das Kapazitätswachstum relativ begrenzt bleibt, wird das Potenzial für Gewinnsteigerungen deutlicher.

Drittens sind es nachgelagerte Akteure, die möglicherweise vor einem Aufschwung stehen, insbesondere in den Bereichen fortschrittliche Verpackung und Testverfahren.

Technologieführerschaft ist selten von Dauer. Wir bevorzugen Unternehmen in der Anfangsphase von Produkt-Upgrades oder der Einführung neuer Produkte, bei denen die Marktdurchdringung noch gering ist. Wenn sich die Akzeptanz von einem tiefen Niveau aus beschleunigt, können Umsatzwachstum und Margenausweitung sich gegenseitig verstärken und so das allgemeine Anlagepotenzial stärken.

Identifizierung traditioneller Branchen, die in die Erntephase eintreten

Eine weitere Chance liegt in ausgewählten traditionellen Branchen. In Sektoren, in denen die Kapazitätsausweitung begrenzt ist, die Nachfrage aber stetig wächst, verschiebt sich die Dynamik von der Investitions- in die Erntephase. Beispiele hierfür sind elektrolytisches Aluminium, LCD-Panels und bestimmte Chemiesegmente. Wenn sich die Angebotsdisziplin durchsetzt, könnte sich die Rentabilität verbessern, gestützt durch stärkere und stabilere Cashflows.

Selektivität gegenüber Indexschwergewichten

Die anhaltende globale Volatilität bis ins zweite Quartal 2026 wird das Anlageumfeld wahrscheinlich weitgehend prägen. In China liegen die Aktienbewertungen jedoch bereits deutlich unter den Höchstständen des vorangegangenen Zyklus, sodass weniger Überbewertung abgebaut werden muss.

In einem Markt, der von Stimmungsschwankungen geprägt ist, gewinnt die Selektivität zunehmend an Bedeutung. Anstatt sich auf Indexschwergewichte zu konzentrieren, könnten Anleger in Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen, nachhaltigen Wachstumsaussichten und einer führenden Position in Nischensegmenten einen höheren Wert erkennen. Auf lange Sicht dürfte ein solcher Ansatz eher zu nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Anlageergebnissen führen. (T. Rowe Price/mc/ps)