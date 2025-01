UMushroom: ein neuer Marktplatz für Anlageideen

Zürich – Das Schweizer Fintech-Unternehmen UMushroom bringt frischen Wind in die Asset-Management-Branche und bietet einen neuen, transparenten Marktplatz für Anlageideen und Finanzprodukte. Auf UMushroom können Vermögensverwalter ihre Stärken direkt gegenüber Investierenden präsentieren – unabhängig von traditionellen Vertriebskanälen.

Das traditionelle Asset Management sieht sich einer Reihe von Herausforderungen gegenüber: Hohe Kosten, eine starke Abhängigkeit von etablierten Vertriebskanälen und die zunehmende Schwierigkeit, sich von der Konkurrenz zu differenzieren, erschweren den Zugang zu den investierenden Kunden. Gleichzeitig verändert die digitale Disruption das Wettbewerbsumfeld. Das Schweizer Fintech-Unternehmen UMushroom bringt frischen Wind in die Branche und bietet einen neuen, transparenten Marktplatz für Anlageideen und Finanzprodukte.

Für viele Vermögensverwalter sind die bestehenden Vertriebskanäle kostspielig und schränken ihre Flexibilität ein. Newcomer haben oft keinen Zugang zu diesen Kanälen, was es ihnen erschwert, sich am Markt zu positionieren und ihr Angebot sichtbar zu machen. Zudem sind viele Anlegerinnen und Anleger nicht in der Lage, die einzelnen Anbieter voneinander zu unterscheiden – die Vermögensverwalter treten oft ohne individuelles Gesicht auf und vermitteln die gleichen «Stories».

«Mit der UMushroom-Plattform haben wir einen neuen Marktplatz für Anlageideen geschaffen, auf dem sich Vermögensverwalter präsentieren und direkt mit den Investierenden in Kontakt treten können», erklärt Tonia Zimmermann, Mitgründerin von UMushroom. «Unser Ziel ist, Finanzprodukte für alle zugänglich und die Unterschiede zwischen den Anbietern sichtbar zu machen.» Vermögensverwalter können ihre Anlagelösungen in virtuellen Präsentationen oder auf firmenspezifischen Webmodulen dem ganzen Nutzeruniversum von UMushroom präsentieren.

Luba Schönig, Mitgründerin von UMushroom: «Der UMushroom-Marktplatz bietet Vermögensverwaltern eine innovative Möglichkeit, ihre Produkte unabhängig von traditionellen Kanälen anzubieten und die Anlegerinnen und Anleger direkt anzusprechen.» Auf dem Marktplatz können sie ihre Expertise und individuellen Stärken darstellen, was sowohl Transparenz für die Investierenden schafft als auch die Markenidentität der Vermögensverwalter selbst stärkt. Mit dieser neuen Plattform stellt UMushroom sicher, dass Finanzprodukte für eine breite Zielgruppe zugänglich sind, während Vermögensverwalter – unabhängig von Grösse, Bekanntheit und Etablierung – einen transparenten Marktzugang erhalten. Anlegerinnen und Anleger, die nach Investitionsideen suchen, finden auf dem UMushroom-Marktplatz eine zukunftsweisende Lösung. (UMushroom/mc/hfu)

UMushroom