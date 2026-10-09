UniSieve sammelt 9 Millionen Dollar ein

Zürich – UniSieve, das in Zürich ansässige Deep-Tech-Unternehmen, das hochpräzise Membranen für die industrielle Gastrennung und CO₂-Abscheidung entwickelt, gab bekannt, dass es im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 9 Millionen US-Dollar eingeworben hat.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde vom Orano Venture Fund, der von Supernova Invest verwaltet wird, zusammen mit neuen und bestehenden Investoren, darunter der Amadeus APEX Technology Fund, Founderful, die Zürcher Kantonalbank und die Guenat Holding. Damit beläuft sich das bisherige Gesamtfinanzierungsvolumen von UniSieve auf 25 Millionen US-Dollar.

Bislang war es eine grosse Herausforderung, die hochmodernen Werkstoffe in langlebige Gastrennmembranen umzuwandeln, die sich zuverlässig im industriellen Massstab herstellen lassen. Diese technologische Hürde hat UniSieve nun überwunden.

Skalierung des Einsatzes und Ausweitung auf neue industrielle Anwendungsbereiche

UniSieve hat seine neuartige Klasse von Hybridmembranen in zwei Anwendungsbereichen bis zur vorkommerziellen Reife gebracht: bei Olefinen und bei der Kohlenstoffabscheidung aus Punktquellen. Beide Bereiche zeichnen sich durch eine reproduzierbare Fertigung, im Praxiseinsatz bewährte Leistung und einsatzfähige Systeme aus.

Die Serie-A-Finanzierung wird es UniSieve ermöglichen, seine Technologie in bestehenden Märkten zu skalieren und auf weitere industrielle Anwendungsbereiche auszuweiten, während das Unternehmen den Schritt von der technologischen Validierung hin zu einem breiteren kommerziellen Einsatz vollzieht.

„Ein neues Zeitalter der Trenntechnik: Die hochpräzisen Membranen von UniSieve ermöglichen es, energieintensive thermische Verfahren durch kompakte und einfache Lösungen zu ersetzen. Dadurch können Kunden einen grösseren Anteil ihrer Produkte zurückgewinnen, Emissionen kontrollieren und gleichzeitig Kosten senken. Das frisch eingeworbene Kapital wird es uns ermöglichen, uns auf die Umsetzung zu konzentrieren“, sagte Samuel Hess, Vorstandsvorsitzender der UniSieve AG.

„Sam und Elia haben eine bemerkenswerte Fähigkeit unter Beweis gestellt, einen hochkomplexen technologischen Durchbruch in eine Lösung für eine grosse industrielle Herausforderung umzusetzen, und dabei eine strenge Kapitaldisziplin an den Tag gelegt. UniSieve verkörpert genau das, wonach wir bei Supernova Invest und dem Orano Venture Fund suchen: Deep-Tech mit dem Potenzial, die industrielle Leistungsfähigkeit zu verbessern und grosse industrielle Wertschöpfungsketten zu beeinflussen. Wir sind stolz darauf, das Team beim Eintritt in die nächste Phase der kommerziellen und industriellen Skalierung zu unterstützen“, sagte Jonathan Grosskopf, Investment Director bei Supernova Invest.

„Wir investieren erneut in UniSieve, weil wir ein Unternehmen sehen, das einen klaren Weg von bewährter Technologie hin zu einer bedeutenden kommerziellen Grössenordnung beschreitet. Der adressierbare Markt umfasst die chemische Verarbeitung, die industrielle Gasabscheidung und die Kohlenstoffabscheidung, und UniSieve hat sich systematisch von Pilotprojekten zu grösseren Systemen mit zahlenden Kunden entwickelt. Diese Entwicklung – mehr als jeder einzelne technische Meilenstein – gibt uns die Überzeugung, das Team erneut zu unterstützen, während es in neue industrielle Anwendungsbereiche expandiert.“ sagte Wolfgang Neubert, geschäftsführender Gesellschafter bei APEX Ventures. (UniSieve/mc/hfu)