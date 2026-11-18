Dübendorf – Das Schweizer Weltraum-Startup Stellar Alpina hat zwei Raumfahrzeuge vorgestellt: den Hochleistungsorbiter „Monarch“ und den Mondlander „Morpho“. Beide Fahrzeuge werden von innovativen Raketentriebwerken mit rotierender Detonation angetrieben.

Stellar Alpina hat die Entwicklung von zwei Raumfahrzeugen angekündigt, die den Weg von der Orbital- zur Mondlogistik ebnen sollen: Monarch und Morpho. Dabei handelt es sich laut Angaben des Unternehmens um „die weltweit erste Raumfahrzeugarchitektur, die vollständig auf detonativem Antrieb basiert“. Stellar Alpina wurde im Februar 2026 als Spin-off der Initiative für akademische Räume in der Schweiz gegründet und hat seinen Hauptsitz im Schweiz Innovation Park Zürich in Dübendorf.

Victor Elliesen, Mitbegründer von Stellar Alpina, beschreibt Monarch als das „Schweizer Taschenmesser der Orbitaloperationen“. Das Raumfahrzeug ist dafür ausgelegt, Nutzlasten von bis zu 200 Kilogramm über seine ursprüngliche Startumlaufbahn hinaus zu transportieren und damit die Grundlage für zukünftige Missionen zwischen Erde und Mond zu schaffen.

Das Raumfahrt-Startup betont, dass Monarch durch die Kombination von fortschrittlichem Detonationsantrieb mit lagerfähigen Treibstoffen „aussergewöhnliche Leistung in einem kompakten, mit Mikro-Trägerraketen kompatiblen Raumfahrzeug bietet“. Das bedeutet zum einen, dass die Triebwerke für den Betrieb mit Wasserstoffperoxid entwickelt werden. Zum anderen ist das Raumfahrzeug so konzipiert, dass es unabhängig von der Trägerrakete operieren kann.

Langfristig möchte Stellar Alpina Monarch laut Elliesen als Dienstleistung anbieten. „Wir wollen auf jeden Fall in der Lage sein, unsere eigene Satellitenflotte zu betreiben und auch den ‚Mobility-as-a-Service‘-Aspekt weiterzuverkaufen, wobei wir uns Geschäftsmodelle wie eine Preisgestaltung auf Basis des verbrauchten Delta-V vorstellen könnten“.

Das zweite neue Raumfahrzeug, Morpho, ist eine Mondlandefähre. Es wurde für kleinere, flexiblere Missionen auf der Mondoberfläche konzipiert und kann Berichten zufolge bis zu 50 Kilogramm Nutzlast zum Mond transportieren. „Aufbauend auf den Grundlagen von Monarch ist Morpho die nächste Entwicklungsstufe unserer Raumfahrzeugfamilie und eröffnet völlig neue Möglichkeiten auf der Mondoberfläche“, schreibt Stellar Alpina. Ellieson beschreibt Morpho als kleinere Ergänzung zur Sonde Argonaut der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). (swisstrade/mc/hfu)