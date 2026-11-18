Bern – Eine Website zu bauen dauert heute nur noch Minuten. Baukästen und KI-Tools liefern schnell einen vorzeigbaren Entwurf, oft allerdings einen, der dem der Konkurrenz zum Verwechseln ähnlich sieht. Die eigentliche Arbeit beginnt erst nach dem Veröffentlichen: Rechtstexte veralten, neue Dienste kommen hinzu, Angaben ändern sich, und die Website muss gefunden werden. In dieser Phase lassen die meisten Lösungen Unternehmen allein. Genau hier setzt Paceways an.

Der Editor beginnt mit dem Unternehmen, nicht mit einer Vorlage: Eine Kontext-KI analysiert vorab Branche, Standort, Wettbewerb und bestehende Website und baut daraus ohne Prompt einen passenden Entwurf. Änderungen laufen danach per Chat oder über einen einfachen Baukasten, auch vom Smartphone. Hosting in Deutschland, automatische Updates und umfassende Funktionen für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Suchen sind inklusive. Für alles, was darüber hinausgeht, steht ein Netzwerk aus rund 16 Fachleuten für Text, Grafik, Video und Werbung bereit.

Für den Teil, der nach dem Launch am häufigsten liegen bleibt, liefert jetzt PrivacyBee Datenschutzerklärung, Cookie-Banner und Impressum als automatisierten, juristisch geprüften Service, nicht als Generator oder Vorlage zum Selberpflegen. Der Editor meldet jeden neu eingebundenen Dienst automatisch an PrivacyBee, Cookie-Banner und Datenschutzerklärung passen sich daraufhin an. PrivacyBee wurde von praktizierenden Anwältinnen und LegalTech-Experten entwickelt. Wird eine Website wegen eines Fehlers in diesen Rechtstexten abgemahnt, werden die Kosten bis 5.000 Euro je Fall übernommen. Die Integration ist ab sofort verfügbar und in jedem Paket von Paceways inbegriffen.

„Konformität ist kein Haken, den man einmal setzt“, sagt Tom Röthlisberger, Gründer und Geschäftsführer von PrivacyBee. „Sie muss aktuell bleiben, genau wie die Website selbst: Jede Änderung an eingesetzten Diensten oder an der Rechtslage ist mit PrivacyBee automatisch erledigt.“

„Für viele Unternehmen ist die eigene Website eine Dauerbaustelle, um die sich niemand gern kümmert. Wir wollen, dass jede Website einen Job hat: gefunden werden, Kunden überzeugen, aktuell bleiben. Der neue Editor ist dafür unser bisher grösster Schritt. Mit PrivacyBee läuft jetzt auch der Datenschutz im Hintergrund mit, abgesichert gegen Abmahnungen, ohne dass unsere Kunden daran denken müssen. Weil PrivacyBee auch Österreich und die Schweiz abdeckt, können wir dort ohne zusätzlichen Aufwand wachsen“, sagt Jonas Matting, Co-Founder von Paceways.

Für PrivacyBee ist Paceways der erste konkrete Beleg für die im Sommer angekündigte API-Öffnung für Website-Baukästen und CMS-Anbieter: Erstmals kommt eine ganze Plattform samt Kundenbasis dazu. Weitere Plattformpartnerschaften sind für die kommenden Monate geplant. (ProvacyBee/mc/hfu)