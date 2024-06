Update zum Börsengang des Helvetica Swiss Opportunity Fund und zur Vereinigung mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund

Zürich – Die Vereinigung (Fusion) zwischen dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) und dem Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) wird im 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA.

Begleitend zu den Änderungen im Fondsvertrag des HSO Fund und des HSC Fund, welche auch am 4. Juni 2024 veröffentlicht werden, orientiert die Fondsleitung Helvetica Property Investors über die einzelnen Schritte im Hinblick auf die geplante Fusion der beiden Immobilienfonds, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA:

Fondsvertragsänderungen betreffend Anpassung der Anlagepolitik und Angleichung der Fondsverträge wurden veröffentlicht. Kotierung des HSO Fund ist im vierten Quartal 2024 geplant. Formelles Gesuches um Genehmigung der Fusion durch die FINMA erfolgt im vierten Quartal 2024. Fusion ist für erstes Semester 2025 vorgesehen.

Die Fondsleitung hat bereits im vergangenen Jahr 2023 beschlossen und kommuniziert, die von ihr verwalteten kommerziellen Immobilienfonds zu vereinigen. Es handelt sich um den börsenkotierten HSC Fund für Publikumsanleger und um den HSO Fund für qualifizierte Anleger. Der «neue» HSC Fund bringt für die Investoren mehrere Vorteile mit sich, wie ein ertragsstarkes Portfolio mit erhöhter Diversifikation, eine nachhaltig solide Rendite, Skaleneffekte sowie eine stärkere Präsenz im SXI Real Estate Funds Broad Index mit besserer Handelbarkeit der Titel. Die Fusion erfolgt im Interesse der Anleger beider Immobilienfonds.

Als erster Schritt auf dem Weg zur Fusion wird mit den veröffentlichten Fondsvertragsänderungen vom 4. Juni 2024 die Anlagepolitik beider Immobilienfonds vereinheitlicht. Der HSO Fund wird um die Anlagemöglichkeit in Wohnimmobilien von maximal 30 Prozent erweitert. Zudem werden die Ausnahmebestimmungen bezüglich Anlagepolitik und Fremdverschuldungsgrad gestrichen. Beim HSC Fund wird die Möglichkeit von Anlagen in Spezialimmobilien explizit aufgeführt. Die Fondsvertragsänderungen unterliegen der Genehmigung durch die FINMA.

In einem weiteren Schritt werden die Anlegerkreise beider Immobilienfonds aneinander angeglichen. Der HSO Fund wird hierfür mit einem Börsengang für Publikumsanleger geöffnet. Die Anteile werden voraussichtlich anfangs viertes Quartal 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Auf Basis der gleichen Rechtsform, der gleichen Anlagepolitik und des gleichen Anlegerkreises wird die Fondsleitung im vierten Quartal 2024 das formelle Gesuch um Genehmigung der Fusion zwischen dem HSC Fund und dem HSO Fund bei der FINMA einreichen.

Die Fusion ist für das erste Semester 2025 vorgesehen. Der übernehmende Fonds ist hierbei der HSC Fund. Die Fusion wird nach Auszahlung der erfolgten Rücknahmen in beiden Fonds per 31. Dezember 2023 und gestützt auf die Nettoinventarwerte (und nicht Markt­ oder Börsenkurse) der beiden Fonds vollzogen werden. Die Fusion unterliegt der Genehmigung durch die FINMA.

«Wir sind überzeugt, dass die Fusion des HSO Fund mit dem HSC Fund zu einem Immobilienfonds mit entsprechender Marktbreite sowie stärkerer Indexpräsenz der richtige Weg für eine erfolgreiche Weiterentwicklung ist und Vorteile sowie Skaleneffekte für alle Stakeholder mit sich bringen wird», sagt Marc Giraudon, CEO von Helvetica.

Die Fondsleitung wird laufend über die weiteren Schritte informieren. (Helvetica/mc/ps)