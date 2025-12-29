Urs Pfluger wird neuer CEO der Nidwaldner Kantonalbank

Stans – Der Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat Urs Pfluger zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Er wird seine Tätigkeit per 1. Juli 2026 aufnehmen und folgt auf Heinrich Leuthard, der nach 13 Jahren in den Ruhestand treten wird.

Mit Urs Pfluger gewinnt die NKB eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter Erfahrung in der Bank- und Finanzbranche, wie es dazu in einer Mitteilung der NKB vom Montag hiesst. «Urs Pfluger hat uns sowohl menschlich als auch fachlich vollkommen überzeugt. Er verfügt über eine hohe strategische Kompetenz, langjährige Führungserfahrung und einen ausgewiesenen, starken Leistungsausweis. Damit passt er hervorragend zu unserer Bank», sagt Daniel Bieri, Präsident des Bankrats. «Der Bankrat und die Mitarbeitenden freuen sich sehr darauf, gemeinsam mit Urs Pfluger die Zukunft der Nidwaldner Kantonalbank zu gestalten.»

Der 54-jährige Urs Pfluger ist seit 2007 als Chief Market Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung für die Baloise Bank AG in Solothurn tätig. In dieser Funktion verantwortet er den schweizweiten Vertrieb im Bankgeschäft, leitete verschiedene strategische Grossprojekte und war stellvertretender CEO. Urs Pfluger ist diplomierter Bankfachmann und verfügt über einen «Executive Master of Banking» der Hochschule Luzern – Wirtschaft (IFZ Zug). Durch seine schweizweite Tätigkeit kennt er auch die Zentralschweiz bestens und wird seinen Wohnsitz in den Kanton Nidwalden verlegen. (NKB/mc/ps)