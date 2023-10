Venturelab präsentiert das Swiss National Fintech Team 2023: 10 Startups auf dem Weg zur London Roadshow

Zürich – Venturelab ist stolz darauf, zehn ambitionierte Schweizer Fintech-Startups vorzustellen, die bereit sind, ihr Wachstum auf der internationalen Bühne zu beschleunigen. Die zehn Mitglieder des Swiss National Fintech Teams werden ihre Venture Leaders Erfahrung im Dezember mit einer Investoren- und Business Development Roadshow in London beginnen. Sie werden auch die Schweizer Innovation an der Fintech Connect in London vertreten: der wichtigsten Konferenz im Herzen eines der dynamischsten unternehmerischen Ökosysteme in Europa. Dies ist die sechste Ausgabe der Venture Leaders Fintech-Roadshow.

Venturelab organisiert seit 18 Jahren internationale Roadshows für das Swiss National Startup Team. Diese Roadshows bieten entschlossenen Unternehmern und ihren vielversprechenden Startups eine Plattform, um mit Top-Experten, Investoren und potenziellen Kunden in den wichtigsten Technologiezentren der Welt, wie Silicon Valley, Boston, China, Barcelona, München und London, in Kontakt zu treten.

Nach der Prüfung von über 60 Bewerbungen wählte eine Jury aus Investoren und Technologieexperten zehn Fintech-Startups aus, die an der Venture Leaders Fintech 2023 Roadshow in London teilnehmen werden. Die Roadshow führt das Swiss National Fintech Team nach London zu Investoren-Pitch-Sessions und Kundenterminen. Die Unternehmer werden auch an der Konferenz Fintech Connect teilnehmen, um führende Banker zu treffen und ihr Netzwerk zu erweitern. Die Roadshow wird in Partnerschaft mit Swissnex organisiert und von der EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), der ETH Zürich, Postfinance und Walder Wyss.

Die diesjährigen Venture Leaders Fintech-Unternehmer reihen sich in eine beeindruckende Gruppe von Fintech-Alumni ein, darunter hochkarätige Startups wie Crypto Finance (von der Deutschen Börse übernommen), eCollect (acquired by Intrum), Imburse (acquired by Duck Creek Technologies), Qumram (acquired by Dynatrace), Lend, Sonect, TP24, Wyden, and many more.

«Das Venture Leaders Fintech Team 2023 spiegelt die grenzenlose Innovation der Schweiz wider. Ihr solides Engagement für die Umwälzung des Finanzsektors ebnet den Weg in ein neues Finanzzeitalter», sagt Stefan Steiner, Co-Geschäftsführer von Venturelab. «Ich bin begeistert, ihre inspirierende Reise zur Neugestaltung der Finanzindustrie mitzuerleben. Auf ihrer Roadshow nach London, wo sie mit Investoren und neuen Kunden in Kontakt treten, ist klar, dass ihr Einfluss auf die Zukunft des Finanzwesens noch größere Höhen erreichen wird, und ich freue mich darauf, zu sehen, wohin sie ihn führen werden.»

„Aus dem Venture Leaders Programm habe ich eine Menge Inspiration, interessante Gespräche und vor allem großartige Kontakte mitgenommen. Seien Sie bereit für eine intensive Woche – es wird sich auf jeden Fall lohnen„ sagte Kristina Morf, Leiterin der CX bei nobank und Teil des Schweizer Nationalen Fintech Teams 2022.

Die diesjährigen Venture Leaders Fintech werden sich und ihre Startups am 2. November 2023 in einer virtuellen Kickoff-Session vorstellen. Diese Veranstaltung ist öffentlich und dient als Schaufenster für die zehn bahnbrechenden Innovationen, die das Schweizer Startup-Nationalteam 2023 in London präsentieren wird. Registrieren Sie sich hier.

Aisot Technologies | Stefan Klauser | https://www.startup.ch/aisot-technologies | Zürich

Aisot Technologies AG, ein Spin-off der ETH Zürich, ermöglicht personalisiertes Investieren im grossen Stil. Die KI-Insights-Plattform von aisot nutzt fortschrittliche KI-Technologie und massgeschneiderte Finanzprodukte, um individuelle Anlagestrategien automatisch an die sich schnell verändernden Märkte anzupassen.

Delega | Riccardo Balsamo | https://www.startup.ch/delega–delega-treasury | Zug

Delega ist ein cloudbasiertes SaaS-Fintech, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Bankunterschrift für mittlere und große Unternehmen vollständig zu digitalisieren. Mit Delega sind Unternehmen in der Lage, Effizienzen zu schaffen, ihr Risiko zu reduzieren und sich von dem Ärger mit mehreren Banken zu befreien.

Divizend Suisse | Thomas Rappold | www.startup.ch/divizendsuisse | Thurgau

Anleger auf der ganzen Welt verpassen es, ihre Dividendenerträge zu maximieren, indem sie keine Quellensteuerrückforderungen einreichen. Divizend Suisse bietet die führende Plattform, die privaten und institutionellen Anlegern hilft, ihre ausländische Quellensteuer auf die digitalste, automatisierteste und preisgünstigste Weise zurückzufordern.

GenTwo | Philippe Naegeli | https://www.startup.ch/GenTwo | Zürich

GenTwo wurde 2018 gegründet und ist ein in der Schweiz ansässiges B2B-Fintech-Unternehmen, das weltweit tätig ist und die Mission verfolgt, das Anlageuniversum zu erweitern, indem es alle Vermögenswerte investierbar macht. Seine proprietäre Plattformlösung GenTwo PRO ermöglicht es Anlageexperten, unbegrenzte White-Label-Anlagelösungen zu erstellen.

GOWAGO | Rutger Verhoef | https://www.startup.ch/gowago | Zürich

Gowago ist ein Automobil-Fintech, das eine intuitive Plattform zur Vereinfachung von Fahrzeugauswahl, Finanzierung und Verwaltung bietet. Aber es geht um mehr als nur um Autos; es geht darum, eine Zukunft zu schaffen, in der Mobilität sowohl nachhaltig als auch effizient ist.

Instimatch Global | Adrian Edelmann | https://www.startup.ch/instimatch-global | Zürich

Instimatch Global AG bietet eine webbasierte Cash-Management-Handelsplattform für Institutionen aus verschiedenen Branchen und Regionen, die es ihnen ermöglicht, direkt miteinander in Kontakt zu treten, ihren gesamten Liquiditätsbedarf digital abzuwickeln und ihr Handelsnetzwerk zu nutzen.

Properti | Levent Künzi | https://www.startup.ch/Properti | Zürich

Properti steht für einen Paradigmenwechsel im Bereich der Immobilientransaktionen mit einer Mischung aus Expertenwissen und fortschrittlicher Technologie. Unsere firmeneigene Plattform bietet Kunden, Maklern und Dienstleistungspartnern ein unvergleichliches Leistungspotenzial.

THORWallet | Marcel Harmann | https://www.startup.ch/THORWallet-defi-suisse | Schwyz

THORWallet ist eine schnell wachsende iOS-, Android- und webbasierte DeFi-App, die integrierte Finanzdienstleistungen wie Handel, Sparkonten, Kreditvergabe und Kreditaufnahme auf der Grundlage echter dezentraler Cross-Chain-Finanzierung bietet. Gleichzeitig integriert THORWallet auch Schweizer Krypto-Banking- und VISA-Kartendienste, was es zu einem kompletten Krypto-Neo-Banking-Erlebnis macht.

TRESIO | Tobias Angehrn | https://www.startup.ch/Tresio | Zürich

Tresio revolutioniert die Art und Weise, wie kleine und mittlere Unternehmen ihre Finanzen verwalten, indem es als weltweit erster intelligenter CoPilot für CFOs fungiert. Die cloudbasierte Plattform bietet einen 360-Grad-Finanzüberblick, der es Unternehmen ermöglicht, agile und fundierte Entscheidungen zu treffen wie nie zuvor.

Yourasset | Stephan Kolz | https://www.startup.ch/Yourasset | Zürich

Yourasset AG ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das digitale Plattformen und monatliche (Finanzierungs-) Zahlungslösungen für die Luxusuhrenindustrie anbietet. Unser Ziel ist es, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen ihre Luxusgüter verwalten, sich mit ihnen beschäftigen und sie kaufen. (Venturelab/mc/hfu)