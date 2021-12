Versicherungen: Partnerschaft zwischen Calingo und Room Estate

Zürich – Diese Partnerschaft ermöglicht es, Room Estate-Kunden, sich und ihr neues Zuhause im onboarding Prozess mit nur zwei Klicks passend zu versichern.

John Trajkov, CEO von Room Estate, sagt: «Calingo bietet uns die Möglichkeit, unseren Mietern zusätzliche Services rund ums Thema Home anzubieten und gleichzeitig uns langfristig von unseren Mitbewerbern zu differenzieren.»

Wie funktioniert es?

Die Partnerschaft mit Room Estate basiert auf dem Kerngeschäftsmodell von Calingo, die sogenannte „Embedded Insurance“. Dieses innovative B2B2C-Versicherungsmodell bietet personalisierten Risikoschutz da wo das Bedürfniss entsteht. Was bedeutet dies konkret bei Room Estate?

Calingo bietet neu Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung auf der Plattform von Room Estate an. Dabei hat die Einfachheit im Abschluss und bei den Produkten die oberste Priorität. Ausserdem ist es für Room Estate wichtig, dass der Abschluss der Versicherung vollständig in ihrer Customer Journey eingebettet durchgeführt werden kann, so dass die Benutzer ihre Plattform nicht verlassen müssen. Kunden von Room Estate können so, mit nur zwei Klicks den passenden Versicherungsschutz für sich und ihr neues Zuhause beziehen.

„Als Startup hat Calingo die grosse Chance, agil zu sein und ihre Lösung für die Kunden und Partner zu optimieren“ hält Anina Lutz, CEO Calingo Insurance AG fest. (Calingo/mc/hfu)