theScreener Anlagethema: Europa – Risikoratings und die Nasdaq 100 Korrektur

Zürich – Was nützen Risiko- und Qualitätsratings in einer Börsenkorrektur? Mehr als allgemein erwartet, wie die theScreener-Studie vom Nasdaq-Einbruch vom 5. November zeigt.

Die Quality-Risk Matrix illustriert, wie viele Aktien eine Reihe objektiver Kriterien für Aufwärtspotenzial und Risiko erfüllen – basierend auf historischen Daten ebenso wie auf zukunftsgerichteten Einschätzungen.

Ein Blick auf die stärksten Tagesgewinner und -verlierer beim Nasdaq-Einbruch am 5. November 2026 zeigt ein bemerkenswertes Bild: Alle 15 grössten Verlierer hatten bereits am Vortag eine hohe Risikoeinstufung und negative theScreener-Bewertung. Bei den 15 stärksten Gewinnern wiesen andererseits 12, also 80%, eine positive und damit korrekte Bewertung auf. Die Performancedifferenz zwischen den 15 Gewinnern, respektive Verlierern betrug an diesem Tag über 19%.

Keine Bewertung kann die Zukunft vorhersagen. Die theScreener-Ratings haben sich aber einmal mehr im entscheidenden Moment bewährt. (theScreener/mc)

Zum Bericht «Am 5. November, fiel der Nasdaq 100 um 6.36%.»