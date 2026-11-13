Neurosterix gibt eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar

Genf – Neurosterix, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige, selektive allosterische Modulatoren für neuropsychiatrische Erkrankungen entwickelt, gab den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 105 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von RTW Investments angeführt, unter Beteiligung der neuen Investoren Janus Henderson Investors, GV, Ikarian Capital, Affinity Asset Advisors und Dellora Investments sowie der bestehenden Investoren Perceptive Advisors und Acorn Bioventures.

Der Erlös wird in erster Linie dazu dienen, die geplante Weiterentwicklung des führenden klinischen Programms von Neurosterix, NTX-253 – eines hochselektiven positiven allosterischen Modulators (PAM) des Muskarin-M4-Rezeptors – in die klinische Phase-2-Entwicklung zur Behandlung von Schizophrenie voranzutreiben. Die Finanzierung wird zudem die breitere Pipeline des Unternehmens an selektiven allosterischen Modulatoren für eine Reihe von neuropsychiatrischen Erkrankungen unterstützen.

Im Zusammenhang mit der Finanzierung gab Neurosterix drei wichtige Ernennungen in Führungspositionen bekannt: Dr. Andrew Miller zum Vorstandsvorsitzenden, Dr. med. Edmund Harrigan zum unabhängigen Vorstandsmitglied und Dr. med. Stephen Brannan zum Vorsitzenden des klinischen Beirats. Jeder von ihnen verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente, darunter in leitenden Führungspositionen bei Karuna Therapeutics, einem Pionierunternehmen, das mit der Entwicklung von COBENFY®, der ersten für diese Erkrankung zugelassenen muskarinbasierten Therapie, einen neuartigen Ansatz zur Behandlung von Schizophrenie eingeführt hat.

„Die klinische Validierung der Muskarin-Biologie hat eine wichtige Chance für die Entwicklung der nächsten Generation von Therapien für Schizophrenie und andere schwere neuropsychiatrische Erkrankungen geschaffen“, sagte Fred Callori, CEO von Neurosterix. „Wir sind davon überzeugt, dass Neurosterix mit NTX-253, unserem selektiven allosterischen M4-Modulator, in eine entscheidende Phase seiner Entwicklung eintritt, da wir uns auf den Start der klinischen Phase-2-Studie vorbereiten. Mit der Unterstützung eines aussergewöhnlichen Investorenkonsortiums und der Verstärkung durch Andrew, Ed und Steve verfügen wir nun über die Ressourcen und das Fachwissen, um unsere klinischen Programme voranzutreiben und unser übergeordnetes Ziel zu verfolgen, ein führendes Unternehmen im Bereich der Neuropsychiatrie aufzubauen.“

„Muskarinische Therapien haben als erste nicht auf Dopamin basierende Behandlungen überhaupt ein wichtiges neues Kapitel in der Behandlung von Schizophrenie aufgeschlagen, das den Patienten zahlreiche neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen wird“, sagte Dr. Andrew Miller, Vorstandsvorsitzender von Neurosterix. „Ich bin davon überzeugt, dass der hochselektive Ansatz von Neurosterix zur M4-Modulation das Potenzial hat, auf der Grundlage vielversprechender früher klinischer Ergebnisse zu einer wichtigen muskarinischen Therapie der nächsten Generation zu werden, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Entwicklung von NTX-253 voranzutreiben und dazu beizutragen, Neurosterix zu einem führenden Unternehmen im Bereich der neuropsychiatrischen Therapeutika mit einer breit angelegten Forschungsplattform auszubauen, die in der Lage ist, differenzierte Therapien zu entwickeln.“

Förderung eines differenzierten Ansatzes bei der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente

Neurosterix entwickelt hochselektive allosterische Modulatoren, die darauf ausgelegt sind, neuronale Signalwege zu regulieren, die bei neuropsychiatrischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Durch die Feinabstimmung der Rezeptorsignalübertragung – anstatt die Rezeptoren direkt zu aktivieren oder zu blockieren – zielt der allosterische Ansatz des Unternehmens darauf ab, präzisere therapeutische Wirkungen mit differenzierten klinischen Profilen zu erzielen.

Das Leitprogramm des Unternehmens, NTX-253, ist ein hochselektiver, in das Gehirn dringender M4-PAM, der auf den muskarinischen M4-Rezeptor abzielt, ein klinisch validiertes Zielmolekül bei Schizophrenie. Neurosterix hat klinische Phase-1-Studien mit Einzeldosis und mehrfacher steigender Dosierung von NTX-253 abgeschlossen; die Daten zeigten ein pharmakokinetisches Profil, das eine einmal tägliche orale Einnahme unterstützt. Diese Ergebnisse sprechen für eine weitere klinische Bewertung von NTX-253 als potenziell differenzierte antipsychotische Behandlungsoption.

„Die klinische Validierung der Muskarin-Biologie stellt einen wichtigen Fortschritt bei der Behandlung von Schizophrenie dar, und wir glauben, dass sich hier erhebliche Chancen für die nächste Generation von Therapien bieten“, sagte Connor Williams, Senior Research Analyst bei RTW Investments, LP, der dem Vorstand von Neurosterix beitreten wird. „Neurosterix verbindet einen differenzierten Ansatz zur Rezeptormodulation mit vielversprechenden frühen klinischen Fortschritten und einer umfangreichen Pipeline neuartiger Programme. Wir freuen uns besonders über die Gelegenheit, NTX-253 gemeinsam mit einem Führungsteam, das über eine aussergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Entwicklung neuropsychiatrischer Medikamente verfügt, in die Phase-2-Entwicklung voranzubringen.“

Ausbau einer Pipeline differenzierter neuropsychiatrischer Therapien

Neben NTX-253 treibt Neurosterix die Entwicklung neuartiger allosterischer Modulatoren voran, die auf weitere Signalwege abzielen. NTX-819, ein potenziell erstklassiger negativer allosterischer Modulator (NAM) des metabotropen Glutamatrezeptors 7 (mGlu7), wird durch präklinische Ergebnisse in Modellen im Zusammenhang mit Stress, Stimmung und Aggression gestützt. Neurosterix entwickelt ausserdem NTX-529, einen zweiten differenzierten M4-PAM für potenzielle Anwendungen bei weiteren psychotischen und stimmungsbezogenen Störungen.

Das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens umfasst mehr als 100 Patentanmeldungen. Seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verbinden Fachwissen in den Bereichen medizinische Chemie und Rezeptorpharmakologie mit einer firmeneigenen Bibliothek von mehr als 80.000 Verbindungen und über 200 ZNS-relevanten funktionellen Assays, um die Entdeckung und Optimierung selektiver allosterischer Modulatoren zu unterstützen, die auf verschiedene therapeutische Zielstrukturen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf abzielen. (Neurosterix/mc/hfu)