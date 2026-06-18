VP Bank: Physische KI – Neue Spielregeln für Wirtschaft und Investoren

Vaduz – Die 13. Ausgabe des Investmentmagazins «teleskop» stellt ein Thema in den Mittelpunkt, das kaum zukunftsweisender sein könnte: physische künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant weiter. Längst ist sie nicht mehr eine rein digitale Anwendung, sondern zunehmend die Steuerungs- und Entscheidungsinstanz für Maschinen, die in der realen Welt agieren. Diese sogenannte physische KI verändert unsere Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend. Entsprechend vielfältig sind die Chancen und Risiken. Felix Brill, Chief Investment Officer der VP Bank, und sein Autorenteam sind überzeugt: Wer früh erkennt, dass sich die Spielregeln verändern, kann Vorteile daraus ziehen, ob als Arbeitnehmer, Unternehmer oder Investor. Denn technologischer Fortschritt eröffnet neue Möglichkeiten für die Vermögensanlage. Physische KI basiert auf einem komplexen Zusammenspiel von Soft- und Hardware und genau darin liegt ihre Attraktivität: Das Feld potenzieller Profiteure ist breit gefächert.

Doch was sind intelligente Maschinen im Stand zu leisten? Welche Elemente müssen zusammenspielen, damit sich Roboter autonom in der realen Welt bewegen können? Und wo sollten aus ethischer oder rechtlicher Sicht Grenzen gezogen werde? Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie im aktuellen Heft: vpbank.com/teleskop

Die VP Bank bietet ihren Kundinnen und Kunden mit dem Magazin «teleskop» zweimal jährlich in deutscher und englischer Sprache fundierte Analysen und Impulse zu aktuellen Investmentthemen. (VP Bank/mc/ps)