Walter Giger wird neuer CEO von LGT Financial Services

Vaduz – Seit 1. Januar ist Walter Giger CEO von LGT Financial Services. Das Unternehmen bündelt seit 2001 die Bereiche IT, Facility Management, Fund Services, Supply Management und Securities & Payment Services der LGT Gruppe.

2001 wurde die LGT Financial Services AG (LGT FS) unter der Leitung von André Lagger gegründet. Das Unternehmen ist das «Rückgrat» der LGT Gruppe und bündelt zahlreiche Backoffice-Funktionen sowie die IT unter einem Dach. Seit ihrer Gründung ist die LGT FS von rund 120 auf über 600 Mitarbeitende gewachsen, hat massgeblich zur Internationalisierung der LGT beigetragen und sorgt dafür, dass innovative Trends und dynamische Entwicklungen optimal genutzt und umgesetzt werden. Per 1. Januar 2025 hat André Lagger, der im Mai seinen Ruhestand antreten wird, die operative Leitung der LGT Financial Services an seinen Nachfolger Walter Giger übergeben.

Walter Giger ist bereits seit 1. April 2023 Head Global IT bei der LGT und als solcher Mitglied der Geschäftsleitung der LGT Financial Services. Vor seiner Tätigkeit bei der LGT war er von 2016 bis 2020 global CIO Wealth Management bei der Deutschen Bank, von 2020 bis 2023 CIO International Private Bank & CIO EMEA der Deutschen Bank. Davor war Walter Giger über mehr als zehn Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Credit Suisse tätig und leitete die IT-Services des globalen Securities und Operations Portfolio im Private Banking. Walter Giger übernimmt die Funktion des CEO der LGT FS zusätzlich zu seiner Rolle als Head Global IT und nimmt Einsitz in das Senior Management Board der LGT Private Banking.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Walter Giger eine äusserst kompetente, erfahrene Führungspersönlichkeit für diese wichtige Rolle gewinnen konnten. Er kennt unser Unternehmen, unsere Prozesse, unsere Werte und Ziele sehr gut. Ich bin überzeugt, dass er nicht nur die LGT Financial Services erfolgreich voranbringen und weiterentwickeln wird, sondern gemeinsam mit der ganzen Belegschaft auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von LGT Private Banking leisten wird», sagt Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking. (LGT/mc/ps)

