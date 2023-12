Wenn Widder zocken und Skorpione zaudern

Ob das Sternzeichen Einfluss darauf hat, wie jemand anlegt, erscheint zweifelhaft. Eine Aufgliederung von Anlegern danach zeigt aber, wie unterschiedlich diese unterwegs sind.

Zwillinge sind angeblich neugierig und ungeduldig, Steinböcke eher zielstrebig und hartnäckig. Zumindest gilt das, wenn man an Astrologie glaubt. Mag man Charaktereigenschaften nun mit dem Sternzeichen verbinden oder nicht, die Persönlichkeit ist jedenfalls etwas, was auch den Anlagestil eines Menschen mit bestimmt. Der in Israel beheimatete Neo-Broker E-Toro hat jedenfalls einmal untersucht, wie denn so grosso modo das Verhalten seiner Kunden nach Sternzeichen ist.

„Diese Finanzastrologie mag wie eine lustige Pseudowissenschaft erscheinen, aber sie erinnert daran, dass Investoren menschlich sind und verhaltensbezogene Faktoren auf den Märkten ebenso wichtig sein können wie die makroökonomischen und gewinnbezogenen Grundlagen der Unternehmen“, kommentiert Ben Laidler, Marktstratege von E-Toro die Daten. Jeder verfolge eben einen anderen Anlageansatz.

