Wyden sichert sich 16,9 Mio Dollar in Serie B-Finanzierung

Zürich – Wyden, ein Anbieter von institutioneller Infrastruktur für den Lebenszyklus des Handels mit digitalen Vermögenswerten, hat seine Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen und 16,9 Mio Dollar (14,5 Mio Franken) aufgenommen. Diese Investition wird das weitere Wachstum und die Innovation des Unternehmens im Bereich digitaler Vermögenswerte unterstützen.

Wyden, ein führender Anbieter von institutioneller Infrastruktur für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, hat erfolgreich eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 16,9 Mio Dollar abgeschlossen, angeführt von Truffle Capital mit Beteiligung von PostFinance – die Wyden erstmals im Rahmen des Venture Leaders Fintech 2017 Programms entdeckte -, SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity Fund, FiveT Fintech und dem bestehenden Investor C3 Venture Capital.

Wyden wird die Mittel nutzen, um in neue Märkte zu expandieren und seine Sell-Side-Dienstleistungen für Banken, Broker und Börsen weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf der Einhaltung von Vorschriften in Regionen wie der EU, der Schweiz, den VAE, Singapur und Brasilien liegt. Das Unternehmen will bis 2025 20 zusätzliche Kunden integrieren und sein Team auf 100 Fachleute erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Vertrieb, Marketing und Produktentwicklung liegt.

Zum Kundenstamm von Wyden gehören Grossbanken wie Banque Delubac, Smartbroker+ und die Luzerner Kantonalbank, und es laufen Gespräche mit Tier-1- und Tier-2-Banken in Europa und der Türkei. Die Finanzierung wird auch das neue Cloud-native Produkt von Wyden, Wyden Infinity, unterstützen, das den Lebenszyklus des Handels mit digitalen Vermögenswerten automatisieren soll.

Wyden wurde unter den TOP 100 Scale-ups von 2020 bis 2023 und den TOP 100 Schweizer Startups im Jahr 2019 aufgeführt und nahm 2017 an den Venture Leaders Fintech teil.

«Rückblickend haben wir einen langen Weg zurückgelegt, seit wir 2017 am Venture Leaders Fintech Programm in NYC teilgenommen haben, das uns beim Start geholfen und die Türen zu grossen Playern wie PostFinance geöffnet hat, die sich nun an unserer Serie B beteiligt haben. Das macht mich sehr stolz», sagte Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden. (Venture Kick/mc/hfu)

https://www.wyden.io