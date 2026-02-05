YAPEAL und Kamuno gehen Partnerschaft ein, um Embedded-Lending-Lösungen für Schweizer KMU auszubauen

Zürich – YAPEAL und Kamuno.ch starten eine strategische Partnerschaft, um Kredite direkt dort verfügbar zu machen, wo KMU sie brauchen – in ihren digitalen Arbeits- und Business-Plattformen. Die integrierte Lösung verbindet Finanzierung, Geschäftskonto und Karten – schnell, digital und ohne Medienbruch. Ziel der Zusammenarbeit ist die Einführung von Embedded Lending als neuem Finanzdienstleistungsangebot für Schweizer KMU.

Embedded Lending integriert Finanzierung direkt in bestehende digitale Prozesse – damit KMU Finanzierung im Moment des Bedarfs beantragen und erhalten können.Typische Anwendungsfälle sind Liquiditätsengpässe, Wachstumsfinanzierung oder Investitionen in Betriebsmittel. Embedded Finance ermöglicht die direkte Integration von Finanzdienstleistungen in nicht-finanzielle Plattformen und schafft dadurch nahtlose Kundenerlebnisse. YAPEAL betrachtet Embedded Lending als einen zentralen Zukunftstrend für KMU, da Unternehmen so genau dann und dort auf Finanzierungen zugreifen können, wo sie benötigt werden, ohne Unterbrechung bestehender Arbeitsabläufe.

Kamuno.ch bringt umfassende Expertise in der KMU-Finanzierung ein und bietet massgeschneiderte Kreditprodukte zur Unterstützung von Unternehmenswachstum und operativen Anforderungen. Gemeinsam werden YAPEAL und Kamuno integrierte Finanzierungslösungen entwickeln, die direkt in von KMU genutzte digitale Plattformen eingebettet sind. Dadurch wird der Zugang zu Krediten, Geschäftskonten und Karten vereinfacht und Finanzierungsentscheidungen werden beschleunigt.

„Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Zukunft der KMU-Finanzierung“, sagt Michael Eidel, CEO von YAPEAL. „ Durch die Einbettung der Kreditlösungen von Kamuno in unsere Plattform ermöglichen wir KMU einen einfacheren, schnelleren und stärker an ihren täglichen Geschäftsaktivitäten ausgerichteten Zugang zu Finanzdienstleistungen.“

Regis Lehmann, CEO von Kamuno.ch, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit YAPEAL.ch, um Embedded-Lending-Lösungen für Schweizer KMU anzubieten. Diese Partnerschaft hilft Unternehmen, Geschäftskonten, Ausgabenkarten und Finanzierungen schnell und effizient zu erhalten – ohne die traditionellen Hürden bei der Kontoeröffnung.“

Im ersten Schritt konzentriert sich die Partnerschaft auf die Integration der Kreditprodukte von Kamuno in das Embedded-Finance-Ökosystem von YAPEAL. In einem nächsten Schritt sollen das Angebot erweitert und neue digitale Finanzierungsmöglichkeiten für KMU in der Schweiz erschlossen werden. (YAPEAL/mc/hfu)