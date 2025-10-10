Zoundream sammelt 4 Millionen Euro in der Startkapitalrunde

Basel – Zoundream, ein Health-Tech-Startup, gab den erfolgreichen Abschluss seiner Startkapitalrunde bekannt, in der 4 Millionen Euro zur Förderung seiner Mission, die Gesundheit von Säuglingen zu revolutionieren, gesichert wurden. Die Runde wurde von CRB Health Tech zusammen mit Verge HealthTech Fund und unter Beteiligung von TQ Ventures, Mission Gate, Granatus Tech Fund, House of Insurtech Switzerland und Secways Ventures geleitet.

Die KI-gestützte Lösung von Zoundream ist die weltweit führende Lösung für die Analyse von Säuglingsstimmen, die von den großen Marken für Kinderprodukte weltweit geschätzt und eingesetzt wird. Durch die Analyse von Schreien und Lautäußerungen von Neugeborenen liefert Zoundream aussagekräftige, umsetzbare Erkenntnisse – nicht nur, indem es die Bedürfnisse von Säuglingen in Echtzeit übersetzt, sondern auch, indem es kritische Muster aufzeigt, die als früheste Indikatoren für Gesundheitszustände wie Magen- Darm-Beschwerden und atypische neurologische Entwicklung dienen.

All dies wird auf nicht-invasive Weise durch die Kraft der Stimme erreicht, in einem Alter, in dem frühzeitige Interventionen lebensverändernd sein können. Für Familien bedeutet dies tiefe Sicherheit und Selbstbestimmung. Für Gesundheitsdienstleister ist es ein revolutionäres Instrument, das ihr Fachwissen erweitert und frühzeitigere und effektivere Massnahmen ermöglicht. Und für die Säuglinge ist es die Chance, ihr Leben für immer zu verbessern – einfach dadurch, dass sie gehört werden.

Eine Mission mit globaler Wirkung

Zoundream mit Sitz in Basel (Schweiz) und Barcelona (Spanien) wurde mit einer kühnen Vision gegründet: sicherzustellen, dass die Stimme keinem Baby auf der Welt ungehört bleibt. Denn wir alle verdienen es, vom ersten Tag an gehört zu werden. Mit seiner Technologie, die bereits Tausende von Familien weltweit erreicht, setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der frühkindlichen Betreuung, indem es fortschrittliche Wissenschaft mit realen Auswirkungen verbindet.

Von zu Hause bis ins Krankenhaus

Die Lösung von Zoundream ist bereits in Babyphones führender globaler Marken wie Philips Avent, Maxi- Cosi und Motorola Nursery integriert, und weitere Kooperationen sind in Vorbereitung. Über den privaten Bereich hinaus arbeitet Zoundream mit weltweit führenden Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen zusammen, darunter

Hospital Clínic Barcelona, Universitätsklinikum Utrecht und Universitäts-Kinderspital Zürich, um seine Technologie zu integrieren und ihren Einsatz im Gesundheitswesen auszuweiten. Die Vision des Unternehmens ist es, seine Lösung zum Standard in der Neonatologie zu machen und sicherzustellen, dass die Stimme jedes Babys von Beginn an zu einem gesünderen Leben beiträgt.

Die Zukunft der Gesundheit von Säuglingen gestalten

Diese Startkapitalrunde in Höhe von 4 Millionen Euro ist ein entscheidender Schritt nach vorne. Mit neuen Ressourcen und branchenkundigen Investoren wird Zoundream die Produktinnovation beschleunigen, weltweit expandieren und eine neue Ära einläuten, in der die Stimme jedes Babys verstanden werden kann, um weltweit die besten Ergebnisse für Säuglinge und ihre Familien zu erzielen.

Roberto Iannone, CEO und Mitbegründer von Zoundream: „Der Abschluss dieser Startkapitalrunde ist ein entscheidender Moment für Zoundream. Mit der Unterstützung erfahrener Investoren, die sich speziell auf den Bereich Gesundheitstechnologie konzentrieren, sind wir in der Lage, unsere Roadmap zu beschleunigen, die klinische Validierung zu vertiefen und Eltern und medizinischem Fachpersonal auf allen Kontinenten Erkenntnisse über die Gesundheit von Säuglingen zu vermitteln.“

Ignasi Heras, Partner von CRB HealthTech: „Wir freuen uns sehr, den bahnbrechenden Ansatz von Zoundream im Bereich der Neugeborenengesundheit zu unterstützen. Durch die Kombination aus klinischer KI und Verbraucherzugänglichkeit sind sie führend im Bereich der Frühdiagnose-Babysicherheit.“ (Zoundream/mc/hfu)