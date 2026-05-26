Finance Forum Zürich: Hochkarätige Persönlichkeiten diskutieren die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz

Zürich – Am 22. September 2026 wird das Finance Forum Zürich erneut zum Treffpunkt der Schweizer Finanzbranche. Die Veranstaltung bringt Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Finance, Wirtschaft und Technologie im Kongresshaus Zürich zusammen, um über die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz zu diskutieren. Im Fokus stehen die grossen Themen der Branche: Finanzmärkte, Geopolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz und die Transformation der Finanzindustrie.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein hochkarätiges Programm mit inspirierenden Keynotes, spannenden Paneldiskussionen, praxisnahen Workshops und vielfältigen Networking-Möglichkeiten.

Zu den bestätigten Referierenden gehören unter anderem:

Jean-Claude Juncker: Der ehemalige Präsident der EU-Kommission und Premierminister Luxemburgs spricht über Europas Rolle in der Welt.

Karin Keller-Sutter: Die Bundesrätin und Finanzministerin spricht über Regulierungen und die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes.

Franco Polloni: Der Head Switzerland & Italy der EFG Bank spricht über die Anforderungen einer zunehmend globalen und digitalen Kundenwelt.

Urs Monstein: Der CEO der VP Bank thematisiert die Vermögensverwaltung im Spannungsfeld von Innovation und Regulierung.

Hendrik Lang: Der CEO von Finnova zeigt auf, welche Rolle moderne Banking-Plattformen künftig spielen werden.

Thomas Wüst: Der Gründer und CEO von ti&m gibt Einblick in die Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Finanzindustrie.

Carmen Walker Späh: Die Regierungspräsidentin des Kantons Zürich spricht über die volkswirtschaftliche Bedeutung des Finanzplatzes.

Weitere Programmpunkte werden laufend ergänzt – die finale Agenda folgt in Kürze. Durch die Veranstaltung führt Moderator Andi Lüscher.

Ergänzt wird das Programm durch attraktive Networking-Möglichkeiten und informative Workshops zu aktuellen Themen wie Digitalisierung, Regulierung und KI. Das Finance Forum Zürich schafft damit eine Plattform für Wissenstransfer, Inspiration und Austausch innerhalb der Finanzbranche.

Das Finance Forum Zürich wird von zahlreichen Partnern und Organisationen unterstützt. Das Patronat trägt die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Presenting Partner ist ti&m. Hauptpartner sind EFG Bank, Finnova und Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein. Weitere Partner sind ASC Technologies, ERI, SIX, Universität Liechtenstein, ZEB und die Zürcher Kantonalbank. (FFZ/mc/hfu)

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