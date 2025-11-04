moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Kirchner Museum Davos: Offenes Atelier

(Bild: Kirchner Museum Davos)
Davos – Das Offene Atelier ist ein Raum für alle – unabhängig von Alter, Herkunft, Sprache oder Vorerfahrung. Ob Sie schon immer gemalt haben oder es einfach einmal ausprobieren möchten: Hier können Sie zeichnen, malen, experimentieren und entdecken – in Ihrem eigenen Tempo.

Das Angebot des “Offenen Ateliers” ist inspiriert vom Living Museum in Wil, dessen Wurzeln bis in die 1980er-Jahre nach New York reichen.

Die Idee dahinter: Kunst als Raum für Begegnung, Teilhabe und Würde. Im Zentrum steht Empathie, Respekt und die Förderung künstlerischer Fähigkeiten von Menschen mit psychischen Herausforderungen. Das Living Museum setzt auf Offenheit, Inklusion und kreative Selbstbestimmung – Werte, die auch unser Atelier prägen.

Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie mit! Fachpersonen aus Kunst, Kunstvermittlung und Kunsttherapie begleiten Sie, geben Anregungen oder lassen freien Raum für Ihre Ideen.

Jeden Freitag im November und Dezember

10:00-12:00 Uhr

Anmeldung bis zum Vortag um 12:00 Uhr unter

[email protected]

Kostenbeitrag nach eigenen Möglichkeiten.

