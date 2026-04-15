Loskäufer gewinnt Picasso im Wert von 850.000 Euro

Ein Restaurantbesuch wird für einen Kunstliebhaber zum Glücksfall: Dort erfährt der Pariser von einem Gewinnspiel, kauft ein Los für 100 Euro – und gewinnt ein Picasso-Gemälde.

Ein Picasso für 100 Euro – so viel Glück hatte ein Loskäufer aus Paris. Der Kunstbegeisterte Ari Hodara hatte bei der Verlosung eines Gemäldes des spanischen Meisters mitgemacht und konnte sein Glück am Dienstag kaum fassen. «Wie kann ich sichergehen, dass das kein Scherz ist?», fragte der 58-Jährige, nachdem ihn die Organisatoren nach der Ziehung im Auktionshaus Christie’s in der französischen Hauptstadt angerufen hatten.

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