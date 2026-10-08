Hotellerie und Tourismuspartner in Flims Laax bündeln Kräfte für den internationalen Markt

Flims – Touristische Leistungsträger lancieren gemeinsame Sales-Offensive für eine strategisch koordinierte internationale Marktbearbeitung. Eine neue Vertriebsstruktur schafft verbindliche Zusammenarbeit und soll die Ganzjahresauslastung stärken.

Die Destination Flims Laax schlägt ein neues Kapitel in ihrer touristischen Entwicklung auf. Erstmals bündeln zentrale touristische Leistungsträger der Hotellerie ihre Kräfte, um koordiniert, wirkungsvoll und mit einer gemeinsamen Strategie auf den internationalen Märkten zu agieren. Ziel der neuen Sales Kooperation ist es, die internationale Sichtbarkeit zu erhöhen, zusätzliche touristische Wertschöpfung für die Region zu schaffen und die Auslastung während des gesamten Jahres nachhaltig zu stärken.

Die internationale Nachfrage entwickelt sich dynamisch und bietet insbesondere für Bergdestinationen mit hochwertigen Angeboten grosses Potenzial. Gleichzeitig erfolgte die internationale Marktbearbeitung der zentralen Leistungsträger bisher vielfach isoliert und ohne gemeinsame Prioritäten.

Gemeinsame Märkte, gemeinsame Auftritte, gemeinsame Wirkung

Im Zentrum der neuen Zusammenarbeit steht die Überzeugung, dass nachhaltige internationale Marktpräsenz nur durch koordinierte Aktivitäten erreicht werden kann. Anstelle einzelner, voneinander unabhängiger Vertriebsmassnahmen sollen künftig gemeinsame Marktauftritte, abgestimmte Verkaufsförderung sowie internationale Sales Initiativen umgesetzt werden. Dadurch entstehen Synergien zwischen den beteiligten Hotels, Bergbahnen, Tourismusorganisationen und weiteren Partnern der Destination.

Die zentrale Sales Organisation konzentriert sich dabei auf jene Märkte, die ein besonders hohes Potenzial für Wertschöpfung, längere Aufenthaltsdauern und eine stärkere Nachfrage ausserhalb der Hauptsaison bieten.

Neue Strukturen für eine professionelle Marktbearbeitung

Für die Umsetzung wird eine neue Governance-Struktur geschaffen. Die Partner der Sales Kooperation sind fünf Hospitality Betriebe aus der Region, HotellerieSuisse Flims Laax Falera, die Weisse Arena Gruppe sowie die Flims Laax Falera Management AG. Ein gemeinsames Sales Board übernimmt die strategische Steuerung und Priorisierung der internationalen Aktivitäten.

Unterstützt wird dieses Gremium durch die Tourismusexperten der Quant AG. Diese übernehmen neben der strategischen und konzeptionellen Entwicklung der Sales Strategie eine zentrale Koordinationsfunktion, welche die Zusammenarbeit der Partner organisiert. Die operative Umsetzung der Massnahmen und Aktivitäten erfolgt durch die bereits sehr gut am internationalen Markt etablierte Sales Organisation der Weissen Arena Gruppe.

Die Zusammenarbeit basiert auf einem klaren Prinzip: Alle beteiligten Partner bringen ihre Erfahrung, ihr Know-how und ihre Ressourcen ein und profitieren gleichzeitig von der gemeinsamen Marktbearbeitung. Damit entsteht ein schlagkräftiges Netzwerk, das die vorhandenen Mittel effizienter einsetzt und die Wirkung der Investitionen erhöht.

Mehr Wertschöpfung für die Region

Die gemeinsame Internationalisierungsstrategie verfolgt mehrere Ziele. Neben zusätzlichen Übernachtungen und höheren Erträgen sollen insbesondere die Nebensaisons gestärkt, neue Gästesegmente in den Märkten Benelux, Deutschland, UK und USA erschlossen und die wirtschaftliche Beteiligung der lokalen Leistungsträger ausgebaut werden. Gleichzeitig soll die Positionierung von Flims Laax als ganzjährig attraktive Premiumdestination im internationalen Wettbewerb weiter geschärft werden.

Von dieser Entwicklung profitieren nicht nur die beteiligten Hotelbetriebe. Höhere Auslastungen, zusätzliche Nachfrage und eine stärkere internationale Präsenz schaffen Mehrwert für die gesamte Region und stärken die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Destination.

«Mit der neuen Zusammenarbeit schaffen wir die Grundlage, um Flims Laax international gezielter und wirkungsvoller zu positionieren. Indem wir unsere Kräfte bündeln, können wir neue Märkte erschliessen, Synergien nutzen und die Wertschöpfung für die gesamte Destination nachhaltig steigern.» Hannes Ingold, Präsident HotellerieSuisse Flims Laax Falera

Über das Projekt und die Finanzierung

Die Initiative «Internationalisierung Sales» verfolgt das Ziel, die internationale Marktbearbeitung der Hospitality Betriebe in der Destination Flims Laax strategisch auszurichten, gemeinsame Vertriebsaktivitäten zu etablieren und die Zusammenarbeit der touristischen Leistungsträger langfristig zu stärken.

Die Finanzierung erfolgt zu einem Drittel durch die teilnehmenden Hotelbetriebe und zu zwei Dritteln durch den lancierten Projektfonds der Destination — also geteilte Verantwortung zwischen Betrieben und Destination. Konkret heisst das: Die teilnehmenden Hotelbetriebe leisten ihren Beitrag auf Basis der Bettenzahl, nehmen Einsitz im Sales Board und bringen zusätzlich projektbezogene Eigenleistungen ein. Das Projekt ist offen ausgestaltet, bei Interesse können sich jederzeit weitere Leistungsträger aus der Region am Projekt «Internationalisierung Sales» beteiligen.

Die Projektpartner

Die beteiligten Partnerbetriebe der Sales Initiative sind: Adula Hotel, Me and All Hotel, Schweizerhof Flims sowie Peaks Place Apartment-Hotel und Weisse Arena Gruppe mit den Betrieben signinahotel und rocksresort in Laax.

Die Flims Laax Falera Management AG übernimmt als Destinationsmanagement- und Dienstleistungsorganisation die Rolle der strategischen Partnerin. Sie schafft die Rahmenbedingungen, unterstützt die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass die internationalen Aktivitäten auf die übergeordneten Ziele der Destination ausgerichtet sind.

Die Quant AG fungiert als Koordinationsstelle und begleitet die Umsetzung der Strategie. Sie unterstützt die beteiligten Partner bei der Abstimmung von Massnahmen und der Priorisierung von Märkten.

Die Weisse Arena Gruppe übernimmt den Aufbau und die Entwicklung der Massnahmen und stellt die Umsetzung einer gemeinsamen und wirkungsorientierten Marktbearbeitung der Ferienregion Flims Laax Falera sicher.

HotellerieSuisse Flims Laax Falera vertritt die beteiligten touristischen Leistungsträger der Hotellerie und bringt deren Know-how, Marktkenntnisse, Angebote und Vertriebsaktivitäten in die Zusammenarbeit ein. (Flims Laax/mc/hfu)

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