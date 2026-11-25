Boise/Zürich – Frank Häusgen wechselt zu Clearwater Analytics. Der Vertriebsspezialist übernimmt dort die vertriebliche Verantwortung für Versicherer im Schweizer Markt.

Häusgen kennt den Vertrieb in der Technologie- und Finanzbranche aus über 20 Jahren Berufserfahrung. Zuvor begleitete er leitende Vertriebspositionen bei SimCorp, Salesforce, Microsoft, Temenos und FNZ. Auch dort betreute er bereits Kunden aus dem Finanz- und Investmentbereich innerhalb der gesamten DACH-Region und bringt neben seinem Netzwerk auch strategische Expertise mit, um die Marktpräsenz des Unternehmens in der Schweiz auszubauen. Sitz seiner neuen Rolle ist Zürich.

«Die DACH-Region ist ein zentraler Wachstumsmarkt für Clearwater Analytics», sagt Josef Sommeregger, Global Head of Sales Insurance. «Versicherer in der Schweiz stehen vor der Aufgabe, ihr Kapitalanlagemanagement neu auszurichten und zukunftssicher aufzustellen. Mit Frank Häusgen gewinnen wir einen Vertriebsexperten, der diese Kunden und ihre Anforderungen aus langjähriger Erfahrung kennt und sie auf diesem Weg gezielt unterstützen wird.»

Frank Häusgen zu seinem Wechsel: «Eine einheitliche Datenbasis und eine Gesamtportfoliosicht über liquide und illiquide Vermögenswerte hinweg verbessern Transparenz, Risikoüberwachung und Investmententscheidungen. Zugleich schaffen sie die Voraussetzung, KI im Kapitalanlagemanagement effizient einzusetzen. Genau das leistet Clearwater mit einer Front-to-Back-Plattform und entlastet Versicherer zusätzlich durch Managed Services im operativen Tagesgeschäft. Mein Ziel ist es, die Bekanntheit unserer Lösungen weiter auszubauen und Versicherer in der Schweiz bei der Modernisierung ihres Target Operating Models zu unterstützen.» (mc/pg)

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