Freiburg – Bcomp, ein in Freiburg ansässiges CleanTech-Startup, das sich auf hochleistungsfähige biobasierte Materialien spezialisiert hat, hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) 20 Millionen Euro erhalten, um eine Grossproduktionsanlage in der rumänischen Stadt Timișoara zu errichten und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Freiburg fortzusetzen.

Diese EIB-Finanzierung erfolgt in Form eines Venture-Dividen-Kredits in Höhe von 20 Millionen Euro und dient der Unterstützung des Investitionsprogramms des Unternehmens in Höhe von 47,6 Millionen Euro, mit dem die Produktionskapazitäten in Rumänien ausgebaut und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Schweiz weiter vorangetrieben werden sollen. Im April 2024 hat das Unternehmen eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 37,6 Millionen Euro abgeschlossenInvestitionsrunde unter der Leitung der EGS Beteiligungen AG (EGSB) und schloss im April 2022 seine überzeichnete Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 31,69 Millionen Euro (32,4 Millionen CHF/35 Millionen USD) ab.

„Europa muss technologische Innovationen in industrielle Produktion umsetzen, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und den ökologischen Wandel beschleunigen wollen. Durch die Unterstützung von Bcomp in Rumänien und der Schweiz tragen wir dazu bei, dass europäische Innovationen industriellen Massstab erreichen und neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum erschliessen“, sagte EIB-Vizepräsident Ioannis Tsakiris.

Bcomp wurde 2011 von Christian Fischer und Julien Rion gegründet und entwickelt Verbundwerkstoffe, die hauptsächlich auf Flachsfasern basieren und nicht auf herkömmlichen Carbonfasern, Glasfasern und Kunststoffen. Nach Angaben des Unternehmens sind seine Materialien, die einen deutlich geringeren ökologischen Fussabdruck aufweisen, für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen konzipiert, darunter die Automobilindustrie, der Motorsport und die Freizeitausrüstung.

Die firmeneigenen Verstärkungsmaterialien auf Naturfaserbasis – ampliTex und powerRibs – tragen dazu bei, die Fertigung dekarbonisieren und die Umweltbelastung zu verringern, und ermöglichen gleichzeitig eine hohe Leichtbauleistung, umfassende Gestaltungsfreiheit sowie eine Plug-and-Play-Integration in bestehende Prozesse in einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen.

„Der Ausbau unserer Produktion von Naturfaserverbundwerkstoffen ist ein wichtiger Schritt, um diese Materialien für mehr Hersteller und Anwendungsbereiche verfügbar zu machen und gleichzeitig den Übergang der EU zu einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Die Unterstützung der EIB wird es uns ermöglichen, die Produktion auszuweiten und weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren, wodurch wir unsere Fähigkeit zur Betreuung von Industriekunden stärken und die Einführung unserer hochleistungsfähigen Naturfasermaterialien beschleunigen können“, sagte Christian Fischer, Vorstandsvorsitzender von Bcomp.

Die wichtigsten Produktions- und Entwicklungsstandorte des Unternehmens befinden sich in Freiburg, und es plant, sein Investitionsvorhaben zwischen 2027 und 2030 umzusetzen. Infolgedessen rechnet das Unternehmen bis 2030 mit einem deutlichen Ausbau seiner Belegschaft, wobei das Werk in Timișoara in der westlichen rumänischen Region Vest eine zentrale Triebkraft für das künftige Beschäftigungswachstum darstellen wird. Rund 61 % der von Bcomp geplanten Investitionen werden in der Region Vest getätigt, was die regionale Entwicklung und den wirtschaftlichen Zusammenhalt in der Europäischen Union fördert.

Bcomp gibt an, dass die Inbetriebnahme seiner Produktionsstätte in Timișoara planmässig im Jahr 2027 erfolgen wird und dass diese die wachsende weltweite Nachfrage nach seinen nachhaltigen Verbundwerkstofftechnologien decken wird. Die neue Produktionsanlage wird die Produktion von Roving – dem Grundgarn, aus dem ampliTex gewebt wird – erheblich steigern. Durch die Erhöhung der internen Roving-Versorgung betont Bcomp, dass das Unternehmen eine bessere Kontrolle über die Qualität sowie eine widerstandsfähigere, „nearshored“ Lieferkette haben wird. Die Produktionslinie selbst wird am bestehenden Standort in Freiburg angesiedelt sein.

Sergiu Ureniuc, Werksleiter bei Bcomp, fasste zusammen: „Die Vorbereitungen laufen bereits, damit der Standort in Timișoara bis Mitte 2027 betriebsbereit ist, und wir arbeiten eng mit den Experten in Freiburg zusammen. Bald werden wir in Rumänien das ampliTex™-Roving aus europäischem Flachs produzieren und dabei auf den Innovationen und Erfahrungen aufbauen, die wir am ersten Produktionsstandort von Bcomp in der Schweiz gesammelt haben. Das lokale Team ist voller Tatendrang und Energie, während wir uns darauf vorbereiten, die Anlagen in Betrieb zu nehmen und sofort durchzustarten.“ (EU-Startups/mc/hfu)

Bcomp