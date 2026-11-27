Zürich – Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien bleiben die grösste Sorge der Schweizer Stimmbevölkerung. Deutlich an Bedeutung gewonnen haben derweil die steigenden Wohnkosten und das Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Fast die Hälfte der Schweizer Stimmberechtigten zählt die Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien zu ihren grössten Sorgen. Die Besorgnis darüber hat im Vergleich zum Vorjahr sogar noch zugenommen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten UBS-Sorgenbarometer hervorgeht. Die vom Forschungsinstitut gfs.bern durchgeführte Erhebung feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

Zunehmend beschäftigt die Schweizer auch die Wohnsituation. Steigende Wohnkosten und Mietzinsen werden mittlerweile von 30 Prozent der Befragten als Sorge genannt und rücken damit auf den zweiten Platz vor. Umweltschutz und Klimawandel komplettieren trotz eines leichten Rückgangs die drei grössten Sorgen.

An Bedeutung verloren haben derweil die Altersvorsorge und die Zuwanderung. Auch Asylfragen und die Beziehungen zur EU beschäftigen die Stimmberechtigten weniger als noch vor einem Jahr. Kaum Sorgen bereitet ihnen die Stabilität des Finanzsystems.

Künstliche Intelligenz rückt in den Fokus

Den grössten Sprung im Sorgenranking macht das Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Es rückt vom 30. auf den 16. Platz vor.

Mittlerweile nutzen mehr als zwei Drittel der Befragten KI, knapp ein Viertel sogar täglich. Dennoch überwiegen bei den Befragten, die sich zwischen Chancen und Risiken positionieren, die Bedenken: 43 Prozent gewichten die Risiken stärker, 35 Prozent die Chancen.

Sehnsucht nach der Vergangenheit

Das Sorgenbarometer wurde erstmals 1976 erhoben. Die Studienautoren nahmen das 50-jährige Bestehen zum Anlass für ein Gedankenexperiment: Würden die Befragten lieber in der Schweiz von 1976 oder jener von 2076 leben? Gut die Hälfte entschied sich für die Vergangenheit, knapp ein Viertel für die Zukunft.

Mit der Vergangenheit verbinden die Befragten insbesondere ein entschleunigtes Leben und einen stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Für das Sorgenbarometer wurden im Juni und Juli 2026 insgesamt 2001 Stimmberechtigte aus der ganzen Schweiz befragt. (awp/mc/pg)

UBS Sorgenbarometer 2026