EU-Gericht untersagt Waffenhändler Markenrecht am Namen «Obelix»

Die Comicfigur Obelix ist nahezu unbesiegbar, nachdem sie als Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Der Name ist Programm, dachte sich 2022 eine polnische Waffenschmiede und wollte sie für ihre Produkte schützen lassen. Der Verlag klagt dagegen – und bekommt nun vorerst recht.

Waffen und Sprengstoff können nicht unter dem Namen «Obelix» geschützt werden. Das entschied das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg und gab dem französischen Verlag der «Asterix»-Comics, Les Éditions Albert René, damit recht. Der Verlag befürchtete eine Schädigung des Rufs seiner eigenen Marke.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei n-tv.de