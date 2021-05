Blue Origin kündigt ersten bemannten All-Flug an

Jeff Bezos’ Raumfahrtunternehmen Blue Origin will im Juli erstmals Menschen ins All bringen – und versteigert einen freien Platz. Viel Zeit in der Schwerelosigkeit bleibt dabei aber wohl nicht.

Am 20. Juli soll die Rakete »New Shepard« in den Weltraum starten. Erstmals will die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos dabei Menschen ins All bringen. Dafür versteigert das Unternehmen einen Sitz in der Astronautenkapsel. Seit Mittwoch könne dafür online mitgesteigert werden, der Gewinner solle am 12. Juni ermittelt werden, teilte die Firma Blue Origin mit. »Dieser Sitz wird verändern, wie du die Welt siehst«, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Passagierrakete hat 15 unbemannte Testläufe erfolgreich absolviert.

Der Flug wird insgesamt nur zehn Minuten dauern, vier Minuten davon werden die Passagiere oberhalb der Kármán-Linie verbringen, die die Grenze zwischen der Erdatmosphäre und dem Weltraum markiert. In rund hundert Kilometer Höhe kann die Crew an Bord dann Schwerelosigkeit erleben und die Krümmung der Erde vom Weltraum aus betrachten.

Lesen Sie den ganzen Beitrag bei SPIEGEL